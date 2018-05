Muharrem İnce’nin annesi: Küçükken ‘Ben cumhurbaşkanı olacağım’ derdi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'daki ailesi ve Elmalık köyü sakinleri, 24 Haziran'da yapılacak seçime sayılı günler kala sonucu heyecanla bekliyor. Anne Zekiye İnce ,oğlunun küçükken "Ben cumhurbaşkanı olacağım" dediğini belirterek, yoğun çalışma temposu nedeniyle az görüştükleri için üzüldüğünü söyledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’nın Elmalık köyünde, heyecanlı günler yaşanıyor. Köy meydanına Muharrem İnce’nin posterleri asılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da seçim afişi bulunuyor. Köy kahvesinde ve bazı evlerde de İnce’nin posterleri yer alıyor. Muharrem İnce’nin köydeki evi Türk bayraklarıyla donatılırken, doğup, büyüdüğü annesinin evinde ise poster, bayrak ya da afiş bulunmuyor. İnce Ailesi, günlük yaşamına devam ediyor.

Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce’ye köydekiler ‘Gülden teyze’ ya da ‘Gülden ana’ diye lsesleniyor, yıllardır, kendi adı farkklı olsa da böyle biliniyor.

İnce’nin kız kardeşi Meryem Dönmez ile beyaz eşya bayiliği yapan eşi Salim Dönmez, erkek kardeşleri Hüseyin ve ziraat mühendisi Zeynel İnce de Elmalık köyünde yaşıyor. Gururlu olduklarını ve heyecanla 24 Haziran’ı beklediklerini belirten İnce Ailesi fertleri, iftar sonrası DHA muhabirine konuştu.

‘KÜÇÜKKEN, BEN CUMHURBAŞKANI OLUCAM, DİYORDU’

Köydeki evinde yalnız oturan Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce, her anne gibi evladıyla gurur duyduğunu belirterek, “Ama biraz da üzülüyorum. Zaten az görüyorduk, şimdi hiç göremeyeceğiz. Bir de çok büyük yük üstündeki. Bunlara üzülüyorum. Görüyorum onu öyle uğraşırken. ‘Çıkacak, konuşacak’ diye televizyonun yanından ayrılamıyorum. Beklentim, kazanırsa cumhurbaşkanlığını çok düzgün yapsın. Hiç kimse şikayet etmesin. Şikayet edildiğinde üzülürüm. Çok küçükken, teyzesi ona kitap getirirdi. ‘Ben milletvekili olacağım’ diyordu o zaman, ‘Ben cumhurbaşkanı olacağım’ diyordu. Geldiğinde biz siyaset hiç konuşmuyoruz. Kendi hallerimizi, hatırımızı konuşuruz” diye konuştu.

Zekiye İnce, 3 yıl önce kaybettiği eşinin de bugünleri görmek istediğini dile getirerek, “O çok belli etmezdi her şeyi; ama sevinirdi. Evladını öyle görmek herkese nasip olmaz” dedi.

‘AĞABEYİM HER HAFTA KÖYE GELİR’

Kız kardeşi Meryem Dönmez (52) ise ağabeyi ile gurur duyduğunu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Ben ağabeyimin her zaman arkasındayım, her zaman yanındayız. Başarılar diliyorum. Allah yardım etsin” dedi. Muharrem İnce ile güzel bir kardeşlik ilişkileri olduğunu vurgulayan Dönmez, “Şu an görüşemiyoruz. Evlerimiz yan yana. Önceden her zaman görüşürdük. Her hafta ağabeyim köye gelir; ama en son seçim startını verdiği 5 Mayıs’ta gördük” diye konuştu.

En küçük kardeşi Zeynel İnce (45) de gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Muharrem Bey, merdivenleri birer birer çıkarak, geldi. Çalışıyor, hakkını da veriyor. Güçlü bir lider olacağını söylüyor. Biz kardeşi olarak gurur duyuyoruz. Yakınlarımız, akrabalarımız bu gururu paylaşıyorlar. Muharrem Bey, çok başaralı bir siyasetçi. Başarısı devam edecek, diye düşünüyoruz. O, rol model, Türkiye’de de büyük bir baba olacak; büyük, güçlü bir lider olacak. Bunu her konuşmasında, mitinglerinde söylüyor. Bu da sandıklara yansıyacak. 24 Haziran’ı bekleyeceğiz ve göreceğiz.”

Muharrem İnce’nin diğer erkek kardeşi Hüseyin İnce’nin kızı Buse İnce (17) ise amcası için “Her şeyde olduğu gibi amcalıkta da mükemmel bir insan. O tempoda bile beni düşünebilen bir insan. Derslerimi sorar, alışverişe götürür, kitap alır. Çok iyi, her şeyi layığıyla yapıyor” dedi.

‘MUHARREM HOCA’ DERİZ

Arkadaşı Celil Ocak (54), Muharrem İnce ile çocukluk yıllarından beri beraber olduklarını ve çocuk yaşlarda ninelerinin kendilerine masallar anlattığını belirterek, şöyle konuştu:

“Evimizin önünde seksek oynardık. Okula beraber başladık. Hiçbir şekilde birbirimizin kalbini kırmadık. Belki de kavga etmeyen ender arkadaşlardanız. Bir şeyi ‘Başaracağım’ diyorsa başarır. Onda o irade vardır, kafasına koyduğunu başarır. Çok dürüsttür. Buraya gelir, kimseye çay parası verdirmez kahvede. Bütün dostlarıyla oturup, çay içer. Sıradan, bizim gibi. Bugün Türkiye’de birileri, onu popüler görüyor; ama biz ona ‘Muharrem Hoca’ deriz. Bizden biri.”

‘3- 5 YILDIR, CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM, DEDİĞİNİ DUYMUŞUMDUR’

Muharrem İnce’nin posterlerinin asılı olduğu kahvede konuşan köy sakinlerinden Hasan Karoğlu, “CHP’nin tabanından gelen biri; aynı zamanda köy çocuğu, halkın içinden gelen biri. Mitinglerde halkın seviyesine inebiliyor, halkın diliyle konuşabiliyor. Çok iyi iletişim kurabiliyor. Muharrem’in hedefleri hep büyüktü, hırslı bir çocuktu, arkadaştı. Hedefini daima en yüksek seviyede tutmuştur. Onun ağzından milletvekili olduktan sonra yani son 3- 5 yıldır ‘Ben cumhurbaşkanı olacağım’ çok dediğini duymuşumdur. Büyük başarı kaydetti. Şu anda 80 milyonda Muharrem’i tanımayan yok gibi” dedi.

Kahvede bulunan köy sakinlerinden Rıfat Tekin ise “Eğer Muharrem, bu yarışta birinci olursa o külliyede kalmaz, mümkün değil. Külliye çocuğu değil. Öyle şatafatlı yemekler vermez. Halkın parasına sahip çıkar. Fakiri ezdirmez. Yüzde 80 burada kaldığı zaman kahvaltıyı burada, köy kahvesinde yapar. Evinden buraya yaya gelir. Halkla beraber kahvaltı yapar; simit, ekmek, kaşar peynir, domates. Hiçbir zaman çok yüksekte kendini görmez. En az ayda 2 sefer geliyordu buraya ve Ramazanlarda izinli olduğu zaman 1 ay burada kalıyordu. Cumalara, teravihe burada gider. Bildiğimiz kadarıyla onun dedeleri de çok mutaassıp. İslamiyet'i çok iyi bilir. Muharrem, Ayet-el Kürsi’yi okumadan arabaya binmez” diye konuştu.

