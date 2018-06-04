Muharrem İnce’nin Binali Yıldırım’a ‘Ğ’ yanıtı ortalığı salladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nın Başbakan Binali Yıldırım'a "Ğ" yanıtı ortalığı salladı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik’in sunduğu ‘Seçim Özel’ programının konuğu oldu. Muharrem İnce’nin Başbakan Binali Yıldırım’a “Ğ” yanıtı ortalığı salladı.

İnce “Önce Erdoğan’a söyleyeyim. Ülkeyi yönetmeye fizik öğretmeni olmak yetmez demiş;evet,yetmeyebilir;ama diploması olması gerekir. Binali Yıldırım da önce yumuşak g harfinin üzerinde çizgi var mı yok mu onu öğrensin, sonra merkez kaç kuvvetine gelsin” dedi.

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Başbakan Binali Yıldırım “Muharrem İnce fizik öğretmeni ama konuşmalarıyla merkezkaç kuvvetin formülünden uzaklaşıyor yavaş yavaş. Kritik hızın üzerine çıkınca savrulma olur biliyorsunuz, şu anda savrulma fazına geçmiş durumda” ifadelerini kullanmıştı.

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İNCE’NİN GÖNDERME YAPTIĞI “Ğ” OLAYI NEYDİ?

Başbakan Binali Yıldırım, 9 Haziran’da Ankara'da Cebeci Ortaokulu'ndaki 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dönem sonu karne dağıtım törenine katılmıştı. Öğrencilerin karnelerini verip tebrik eden Başbakan, girdiği bir sınıfta akıllı tahtaya yazı yazmak istemişti. “Sevgili öğrenciler, başarılar ve iyi tatiller” diye yazan Başbakan, bazı harfleri yanlış yazınca Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından uyarılmıştı. Yazım hatasını düzelten Başbakan Yıldırım, G'nin üzerine konulanı eskiden beri anlayamadığını söylemişti.

O anlar kameralara böyle yansımıştı: