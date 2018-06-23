Muharrem İnce’nin Büyük İstanbul Mitingi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacak" diye tanımladığı Maltepe'de gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingine kentin dört bir yanından vatandaşlar akın akın gidiyor. İşte Sözcü'nün de kentin farklı noktalarından takip ettiği miting heyecanından detaylar...

Muharrem İnce’nin Maltepe Mitingi için vatandaşlar gemilerle miting alanına doğru yola çıktı. Saat 13.00’da başlaması planlanan miting için Avcılar İDO iskelesinden sabah 08:30 itibariyle binlerce vatandaşı taşıyan gemiler Maltepe’ye doğru yola çıktı. Binlerce vatandaş deniz yoluyla Maltepe’ye gidiyor. TEM, E-5 ve Sahil Yolu’nda da sabah erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Trafikte; üzerinde Muharrem İnce posterinin olduğ AKP plakalı bir araç da dikkat çekti. İstanbul’un dört bir yanından vatandaşlar Maltepe’deki miting alınanı gidiyor. Miting alanı ise sabah saatlerinden itibaren dolmaya başladı. İLGİLİ HABER Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Mitinge gidecekler dikkat! Bugün İstanbul'da yağmur var! MİTİNGTEN NOTLAR Oluşturulan kontrol noktalarından alana girişler sağlanırken, alana 80 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde platform kuruldu, birçok bölgeye LED ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi. Gazeteciler için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan basın tribünü hazırlandı. Basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kuruldu. Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleştirildi. Mitinge, yaklaşık 400 yerli ve yabancı basın mensubu akredite oldu. Alan çevresinde iki bebek çadırı ile yaşlı ve hastaların dinlenebilmesi için bir çadır oluşturuldu. Ayrıca, alan çevresinde 6 ambulans hazır bekletiliyor. Miting alanına giriş kapılarına yakın yerlerde bayrak ve şapka dağıtımı yapılıyor. Alanın çevresinde dağıtıma hazır yaklaşık 1 milyon su bulunduruluyor.