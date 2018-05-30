Muharrem İnce’nin Hande Fırat’tan sonra Nagehan Alçı ile diyalogu konuşuluyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Yılmaz'ın moderatörlüğünde; gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlıyor.
Programın başından bu yana Muharrem İnce ile Nagihan Alçı arasında atışma dikkatlerden kaçmazken Alçı, İnce’ye Madımak Katliamı’na ilişkin bir soru yöneltti.
Muharrem İnce soruya “Bu soruyu Erdoğan’a da sorabilir misin?” diye karşılığını verdi. Sosyal medyada ise bu diyalog konuşuluyor.
İşte o yorumlardan bazıları:
Nagihan Alçı’yı ilk defa bu kadar çaresiz görüyorum.Çekemedi istediği yere konuyu.Muharrem İnce iyi hafız kime ne ağızla konuscagini bilio
— Mert Metin (@merd1905) 30 Mayıs 2018
#MuharremİnceHaberTürkDe Nagihan Alçı fenalarda pic.twitter.com/DfRWXsa8Tt
— SedatTALAY