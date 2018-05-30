Muharrem İnce’nin Hande Fırat’tan sonra Nagehan Alçı ile diyalogu konuşuluyor

Sosyal medya yine CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi konuşuyor. İnce CNN Türk'te Hande Fırat'ın ardından bu defa Habertürk’te Nagehan Alçı ile diyaloguyla gündemde. Gazeteci Nagehan Alçı, Muharrem İnce'yei Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun Madımak Katliamı'na ilişkin açıklamalarını sordu. İnce tek bir şartla cevap vereceğini söyledi. Şartını açıklayınca Alçı'nın yüz ifadesi dikkat çekti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk'te Didem Yılmaz'ın moderatörlüğünde; gazeteciler Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlıyor. Programın başından bu yana Muharrem İnce ile Nagihan Alçı arasında atışma dikkatlerden kaçmazken Alçı, İnce’ye Madımak Katliamı’na ilişkin bir soru yöneltti. Muharrem İnce soruya “Bu soruyu Erdoğan’a da sorabilir misin?” diye karşılığını verdi. Sosyal medyada ise bu diyalog konuşuluyor. İşte o yorumlardan bazıları: Nagihan Alçı’yı ilk defa bu kadar çaresiz görüyorum.Çekemedi istediği yere konuyu.Muharrem İnce iyi hafız kime ne ağızla konuscagini bilio — Mert Metin (@merd1905) 30 Mayıs 2018 #MuharremİnceHaberTürkDe Nagihan Alçı fenalarda pic.twitter.com/DfRWXsa8Tt — SedatTALAY