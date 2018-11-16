Müjdat Gezen Halk Arenası’nda açıkladı! Politikacılık bir meslek mi?

Halk Arenası'nın bu haftaki konuğu olan tiyatro ve sanat dünyamızın yarım asırlık çınarı büyük mizah ustası Müjdat Gezen, Türkiye'deki politikayla ilgili önemli bir tespitte bulundu.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası' İstanbul Kadıköy’dek sevenleriyle buluştu. Programın konuğu olan mizah ustası Müjdat Gezen, Türkiye’deki politikayla ilgili önemli bir tespitte bulundu.

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Dündar’ın ‘politikacılık bir meslek midir?’ sorusuna Gezen, “Politikacılık meslek değil bence. Eğer politika bir meslek olsaydı, politikacıların asıl mesleği olmazdı. Türkiye’de hepsinin asıl mesleği var. Batı’da gördüğümüz kadarıyla bu işin hakikaten ilimini yapıyorlar. Politika gerçekten ilim ama bizde hepsinin ayrı mesleği var. O meslekleri de TBMM’de doğru kullanamıyorlar” dedi.