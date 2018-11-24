Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki imar hatası düzeltildi

İstanbul Kadıköy’deki Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi’ne verilen yapı kullanma izin belgesine aykırı şekilde İBB tarafından 2006 yılında yapılan plan değişikliği, 12 yıl sonra düzeltildi. İBB, Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi’nin bulunduğu parselin imarını mevcut durumuna uygun hale getirdi. Karar oy birliği ile alındı.

Kadıköy Tuğlacıbaşı mahallesinde 9 katlı bir apartman ile Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu parsele, 12 yıl önce yani 2006 yılında plan değişikliği ile “sosyo-kültürel tesis” fonksiyonu verilmişti.

Bin 424 metrekarelik parsel için yapılan plan değişikliği ile apartman, sanat merkezi imarına aykırı hale gelmişti. Aradan geçen 12 yılın ardından İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumunda plan değişikliği yapılarak parseldeki “sosyo-kültürel tesis” fonksiyonu iptal edildi. Parsele, mevcut duruma uygun şekilde “ticaret-konut” ve “yüksek yoğunlukta konut” fonksiyonları verildi.

İSKAN 1991'DE ALINDI

Plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporda, söz konusu parselin 1986 yılındaki planlarda konut alanı olarak belirlendiği kaydedildi. Parselde bugün Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezi'nin bulunduğu,yapının 1978 yılında eski eser olarak tescil edildiği hatırlatıldı. Yapıda restorasyon yapılarak 20 Kasım 1991 tarihinde yapı kullanma izin belgesi (iskan) alındığı belirtildi. Eski eserin 1991 yılından itibaren özel işletmeli ve içerisinde konservatuar eğitiminin verildiği kültür ve sanat merkezi olarak kullanılmaya başlandığı ifade edildi. Parselde bulunan 9 katlı binanın da 1987 yılında yapı ruhsatı, 1989 yılında da yapı kullanma izin belgesi aldığı anlatıldı. Parselde bulunan eski eser ile iskanlı bloğun yok sayılarak 2006 yılında yapılan plan değişikliği ile “sosyo-kültürel tesis” alanı olarak ayrılmasının daire sahiplerinde büyük bir mağduriyet yarattığı vurgulandı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Alınmış iskanın kazanılmış hak olduğu, parsele verilen fonksiyonun plan kararları ve şehircilik ilkeleri ile bağdaşmadığı kaydedildi. Parseldeki mevcut durumu koruyacak bir değişiklik yapılması istendi. Talep doğrultusunda Müjdat Gezen Sanat Merkezi ile yanındaki apartmanın bulunduğu parsel, mevcut duruma uygun hale getirildi. Karar İBB Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.