Müjdat Gezen’in savcılıktaki ifadesi: Sözlerim mizahi eleştiridir

Savcıya yaklaşık 20 dakika ifade veren Müjdat Gezen, 21 Aralık günü Halk Arenası programında yapmış olduğu konuşmasının doğru olduğunu ve hakaret kastı olmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanı grup toplantısında ‘bu Kadıköy’de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir’ demiştir. Ben de Kadıköy’de oturduğumdan dolayı bu durumu eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim. Dediğim gibi benim Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Bu söylediğim sözler birebir doğrudur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halk Arenası programına katılan duayen sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yargıya çağrıda bulunarak, ‘Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler' demiş, Erdoğan'ın çağrısının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında ‘Cumhurbaşkanı’nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehditinde bulunmak’ iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Bugün iki sanatçı polis tarafından adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Savcı, Akpınar ve Gezen’in “adli kontrol” hükümleri uygulamasına tabi tutulmalarını talep etti.

İŞTE MÜJDAT GEZEN’İN SAVCILIKTAKİ İFADESİ

İfadesinde tiyatrocu olduğunu hatırlatan Müjdat Gezen, “Sahnede de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy'dedir. Söylememdeki amaç mizahi eleştiridir” diyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Gezen ifadesinde şunları söyledi; “Benim Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Bu konuşmayı mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında ‘Bu Kadıköy’de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir.’ demiştir. Ben de Kadıköy’de oturduğumdan dolayı durumu eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim. Dediğim gibi cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Bu söylediğim sözler birebir doğrudur. Fakat hakaret kastıyla söylenmiş sözler değildir. Ben tiyatrocuyum. Sahnede de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy’dedir. Kadıköy’de tiyatromda komedi oyununu da bu sözleri orada da söylüyorum. Söylememdeki amaç mizahi eleştiridir. Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla bir haraket kastım yoktur. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.