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MHP’li eski vekil ‘cumhur ittifakı’nı topa tuttu!

MHP Kayseri eski milletvekili Hasan Ali Kilci, partisinin AKP ile yaptığı “Cumhur ittifakı” sürecinde, iktidarı topa tuttu. Kilci, kamuda işe alınmalarda AKP’lilerin tercih edildiğini savunarak ‘’Mülakatlarda hep AKP’liler kazanıyor, MHP’liler kaybediyor. Nerede kul hakkı ?’’ diye sordu.

Kamil ELİBOL
android-time 12:51 26 Mart 2018
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MHP’li eski vekil ‘cumhur ittifakı’nı topa tuttu!
MHP Kayseri eski milletvekili Hasan Ali Kilci, partisinin AKP ile yaptığı “Cumhur ittifakı” sürecinde, iktidarı topa tuttu. Kilci, kamuda işe alınmalarda AKP’lilerin tercih edildiğini savunarak ‘’Mülakatlarda hep AKP’liler kazanıyor, MHP’liler kaybediyor. Nerede kul hakkı ?’’ diye sordu.

Kilci, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de, “O gece dakika dakika, saat saat kim nerede, nasıl saklanmış, nasıl arazi olmuş, kimler meydanlardaymış, kimler duruma göre pozisyon almış, bilinse de sahte kahramanları millet tanısa'' dedi.

Kilci, sosyal medya hesabından, “Bazı malum işadamları müsveddeleri ile FETÖ'den yargılanan ve yargılanamayanların vergi borçları, bunların isimleri, unvanları ve sıfırlanan rakamlar hala açıklanmayacak mı?” paylaşımı yaptı.

‘'Dün FETÖ'yle yatıp kalkanlar FETÖ'yü yükselen değer gibi görüp kendi değerlerinden uzaklaşan rant şempanzeleri ömrünüzde bir defa duruşunuz olsun özeleştiri yapın, omurgasızlar. Henüz hesap bitmemiştir'' diyen Kilci, FETÖ hesabını da MHP'nin soracağını savundu.

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