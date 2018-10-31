Son dakika: Gözaltına alınan Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan ünlü sunucu Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye getirilen Başoğlu'nu tanımak neredeyse imkansız.

Bodrum’un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii’nde Sadiye Hande Bermek (48) ile iddiaya göre boşandığı eşi Murat Başoğlu arasında ailevi nedenlerden sözlü tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada Bermek’in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez (47) ile Murat Başoğlu arasında arbede yaşandı. Sönmez ve Başoğlu, daha sonra Bodrum Devlet Hastanesi’ne giderek rapor alıp taburcu oldu.

Olaydan sonra Başoğlu, jandarma tarafından Sadiye Hande Bermek’i ölümle tehdit ettiği, ayrıca Emre Sönmez’i ise darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Başoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Jandarmalar arasında adliyeye getirilen Başoğlu, uzattığı beyaz sakalı, gözlüğü ve burnundaki bandajla neredeyse tanınmaz haldeydi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Murat Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca Başoğlu hakkında 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ kapsamında (5/1 a,b,c,d maddeleri gereğince), 3 ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Murat Başoğlu, geçtiğimiz yıl Bodrum’da bir teknede, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile birlikte görüntülenmiş, amca yeğenin skandal görüntüleri uzun süre konuşulmuştu. Çıkan haberlerden sonra Hande Bermek, 11 Eylül 2017’de evliliğini bitirmişti.

ÖNLEYİCİ TEDBİR UYGULANMASINA KARAR VERİLEN MADDE

MADDE 5 – (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

MUĞLA, (DHA)