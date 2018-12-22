Murat Özdemir mahalleliyi de canından bezdirmiş

Beslediği papağana işkence yapıp görüntüleri sosyal medyada yayınlayan ve tepkiler üzerine gözaltına alıp akıl hastanesine gönderilen Murat Özdemir'in sabıkası gittikçe kabarıyor. Özdemir'in daha önce uyuşturucu kullanmak, mala zarar vermek, aileiçi şiddet, taciz, bilgisayar korsanlığı gibi bir çok suçtan kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Saldırgan tavırlarıyla da dikkat çeken Özdemir, oturduğu mahallede de rahat durmamış, komşularını adeta canından bezdirmiş. Özdemir'in bir çok kez çevreye ve hayvanlara zarar verdiğini anlatan komşuları son olarak öz kızını sokak ortasında dövdüğüne dehşet içinde şahit olmuş.

Katıldığı bir televizyon programıyla tanınan ve uygunsuz davranışları nedeniyle diskalifiye edilen Murat Özdemir, son olarak işkence ettiği ‘Bahtiyar' isimli papağanının görüntülerini sosyal medya hesabından paylamış ve bu görüntüler toplumda infial yaratmıştı. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından kısa süre içerisinde gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 21 gün boyunca akıl hastanesinde gözlem altında tutulmasına karar verilen Özdemir için yargı süreci buradan çıkacak rapor ışığında şekillenecek.

Mahalleliyi canından bezdirdi

Türkiye, hastaneden nasıl bir rapor çıkacağını ve mahkemenin ne karar vereceğini merakla bekliyor. Ancak hem katıldığı programda hem yayınladığı videoda anormal davranışlar sergileyen Özdemir’in papağana işkence görüntüleri maalesef ilk vukuatı değil. İstanbul Ortaköy’de oturduğu mahallede defalarca olay çıkarıp etrafa saldıran Özdemir, komşularını da canından bezdirmiş. Özdemir bu nedenle komşuları tarafından “arızalı, psikopat, bela, pislik” gibi sıfatlarla tanımlanıyor. Özdemir’in oturduğu sokakta sürekli nara atıp tehditler savurduğunu anlatan komşuları bir kaç kez de elinde balyozla sokağa çıkıp apartmanlara, sokakta bulunan saksılara ve araçlara zarar verdiğini aktardı.

Balyozla sokağa çıkıp etrafa saldırdı

Özdemir’in çıkardığı olaylar nedeniyle karakolluk olduğunu ve hakkında ‘mala zarar vermek’ suçundan işlem yapıldığını dile getiren komşuları yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Elinde kocaman bir balyozla sokağa çıkıp bağırmaya başladı. Tek eliyle tuttuğu balyoz etrafa savurup arabalara, saksılara ve apartman duvarlarına vurmaya başladı. Kafası yerinde değil gibi hareket ediyordu. Polise haber verdik. Polis gelemeden bir apartmanın önündeki boşluğa düşüp yaralandı. Olay yerine gelen polis ve komşuları güçlükle oradan güçlükle çıkardı. Karakola götürülüp hakkında işlem yapıldı.”

Yaşanan bu olayın son olmadığını ifade eden komşuları “Bu olaydan bir kaç ay sonra yine elinde balyozla dışarı çıktı. Delirmiş gibiydi. Balyozla bir apartmanın dışındaki kaplamaları kırmaya başladı. Bu sıra apartmandan kopan büyük bir kaplama parçası neredeyse bir çocuğun üzerine düşecekti. Son anda kurtuldu.” diye konuştu.

Kediyi 4. kattan attı

Papağanına işkence eden Özdemir’in evinde beslediği kedilere ve sokak hayvanlarına da işkence ettiğini söyleyen komşuları, gözaltına alındığı gün evinde bulunan bir kedinin buradan alınarak veterinere götürüldüğünü ve beslenmediği için hasta olduğu anlaşıldığını dile getirdi. Kedinin tedavisinin ardından hayvan sever tarafından koruma altına aldığını aktaran komşular “Sokak hayvanlarına ve komşularının beslediği hayvanlara kötü muamele ettiğini şahit olduk. Daha önce beslediği bir kediyi yaşadığı apartmanı dördüncü katından aşağı attı. O kediye daha sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Kendisine tepki gösteren bir grup hayvanseverle kavga edip hastanelik de oldu. İşkence ederek videosunu çektiği papağanı da daha önce iple kafesinin üstüne asıp görüntülerini paylaşmıştı” dedi.

Öz kızını sokak ortasında dövdü

Vukuatlarının sayılmakla bitmeyeceğini ve Özdemir’in elinden illallah ettiklerini beyan eden komşuları hayvanlara yapılan işkencenin yanında daha vahim bir durumun yaşandığını da aktardı. Özdemir’in birlikte yaşadığı eşi ve daha önceki evliliğinden olan 16 yaşındaki kızına da şiddet uyguladığını dile getiren komşuları yaşananları şöyle aktardı: “Eşi ve kızına sürekli şiddet uyguluyordu. Hatta eşi bu yüzden sık sık evi terk ediyordu. Geçtiğimiz kasım ayında 16 yaşındaki kızını otobüs durağında onlarca insanın gözü önünde dövdü. Çevredekiler talihsiz çocuğu elinden güçlükle alabildi. Dayak yediği sırada üstü açılan çocuğun vücudunda onlarca morluk vardı ve bunlar yeni değildi. Muhtemelen daha önce gördüğü şiddetin izleriydi. Babasından şikayetçi olmadı. Yardımcı olmak istedik ama başımıza bela olmasından çekindiğimiz için çocuğa yardımcı olamadık.”

Geri gelme ihtimali nedeniyle tedirginiz

Komşuları Özdemir’in serbest kalması durumunda yeniden mahalle gelmesinden endişeli. “Başımıza bela olmasından, huzurumuzu bozmasından çekiniyoruz” diyen mahalle sakinleri “tek umudumuz tutuklanması yada mahalleden taşınması” diye konuştu.