Murat Sabuncu: Memleket ve meslek aşkımı hiç bir karar öldüremez

18’i Cumhuriyet gazetesi çalışanı 20 kişi hakkındaki davanın karar duruşması İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda görüldü. Mahkeme kararından sonra Ahmet Şık'la beraber 7 yıl 6'şar ay hapis cezası alan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu kendi sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada cezalar belli oldu.

“Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Murat Sabuncu, kararın ardından sosyal medyadan mesaj paylaştı. Sabuncu şu ifadeleri kullandı;

“7.5 yıl ceza verdiler. Bilsinler korkuyorsam şerefsizim. Bu ülkede kalacağım, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağım. Memleket ve meslek aşkımı hiç bir karar öldüremez”

İLGİLİ HABER Son Dakika... Mahkeme kararı sonrası Ahmet Şık: Tarihte hiçbir diktatörlük kazanamadı