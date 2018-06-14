Muş bayram namazı saati: Bayram geldi, işte Muş ve diğer şehirler için il il bayram namazı saatleri…

Doğu illerimizden olan Muş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak. Mübarek ramazan idrak edildi ve Ramazan Bayramı geldi. Ramazan Bayramı sabahında bayram namazı kılacak olan vatandaşlar Diyanet'in hazırladığı listelere göre bayram namazı saatlerini merak ediyor. Muş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı saatleri...

Türkiye, Ramazan Bayramı’na giriş yapacak. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazını eda edecek birçok vatandaş bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor. Peki bayram namazı kimler tarafından nasıl kılınır? Bilindiği gibi bayram namazı sadece erkekler tarafından kılınır. Bayram sabahı da erkekler camiye gidip cemaat ile bayram namazı kılacaklar. İşte Muş ve diğer iller için bayram namazı saati:

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı saatlerini merak eden vatandaşlarımız için derlediğimiz haberimizde tüm illerimizin bayram namazı vakitlerini bulabilirsiniz. Muş ilimizde ise bayram namazı Diyanet'in belirlemiş olduğu, 05:33'de kılınacak.

DİYANET’İN TÜM İLLER İÇİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ LİSTESİ

RAMAZAN BAYRAMI MI ŞEKER BAYRAMI MI?

Ramazan ayının sonundaki dini bayram için Türkiye'de iki isimlendirme kullanıla gelmiştir. Ramazan bayramı ve şeker bayramı. Ramazan Bayramı kalıbı bu bayram Ramazan ayının sonunda kutlanmasından ileri gelmektedir. Peki neden şeker bayramı da denmektedir? Bu bayram Osmanlı döneminde Iyd-ı Fıtır olarak adlandırılmaktaydı. Iyd kelimesi bayram anlamına gelir. Fıtır ise fıtır sadakası ya da fitre olarak bilinen oruç tutamayacak durumdaki Müslümanların verdiği sadakadır ki şükür sadakası olarak da bilinir. Murat Bardakçı'nın dile getirdiği bir teoriye göre şükür kelimesi şekere dönüşmüş ve şükür bayramı zamanla şeker bayramı olmuştur. Diğer bir teori de bu adlandırmanın bayramda şekerleme geleneğinden kaynaklanmasıdır.

MUŞ’TA BAYRAM NAMAZI İÇİN TARİHİ CAMİLER

Razaman Bayramı sabahı kılınacak bayram namazını tarihini öneme sahip bir cami kılmak isteyen vatandaşlar, Muş'un tarihi camilerinden birine gidebilerler. Peki Muş'ta bayram namazı kılınabilecek tarihi camiler hangileridir? İşte Muş'un tarihi camilerinin listesi…

Ulu Camii: Alaeddin Bey ve Hacı Şeref Camilerinin batısındadır. Moloz taştandır. Kitabesizdir. Avlusunda yatan Şeyh Muhammed-i Mağribi tarafından 979’da yaptırıldığı rivayet edilmektedir.

Hacı Şeref Camii: Bir Selçuklu yapısı olan çok yıkık durumda Arslanlı Han’ın içindedir. Mimari özelliklerinden XVII yy’la tarihlenmektedir. Bir son dönem Osmanlı yapısıdır.

Alaaddin Bey (Paşa) Camii: XVIII yy. başlarında şehrin valisi Alaaddin Bey tarafından yaptırılmıştır. Ana mekanı kare planlıdır ve dokuz neflidir. Orta büyük ve yanlarda küçük kubbelerle örtülüdür.

Bulanık Mollakent Camisi: Bulanık ilçesinin Mollakent köyündedir. Bir Selçuklu yapısıdır. Şeyh İbrahim tarafından 1290’da yaptırılmıştır. Ahlat taşındandır. Dört kubbeli üç pencerelidir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.