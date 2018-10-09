‘Müslümanlar için bütün yer yüzü ibadethanedir’

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ceyhan Cemevi, ünlü sanatçılar Musa Eroğlu ve Cem Adrian’ın konser verdiği bir törenle açıldı.

Açılışta konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye'de toplumsal manada bir kardeşlik, huzur iklimi olduğunu söyleyerek “Bu cemevi yalnızca Alevi hemşerilerimiz için değil. Bir gün Ramazan iftarını da burada yaparız, teravih namazını da burada kılarız. Müslümanlar için bütün yeryüzü ibadethanedir” dedi.

BAHÇELİ: “LAİKLİĞE UYMAZ” DEDİ

Başkan Sözlü açılış için MHP Lideri Bahçeli'yi davet ettiklerini ve davet karşısında MHP Liderinin “Reis Bey gecikmiş hizmetleri yerine getiriyorsunuz Allah sizden razı olsun. Fakat nihayetinde kamuda iktidara talip olan bir siyasi parti lideri olarak oraya katılışımız görkemli olur, laiklik ilkesi gereği uygun olmaz” dediğini ve Adanalı hemşerilerine selam gönderdiğini belirtti. Bu sözlerin ardından binlerce hemşerisi MHP Lideri Bahçeli'yi ayakta alkışladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Açılışa özel düzenlenen Cem Adrian ve Musa Eroğlu konseri ile Ceyhanlılar unutulmaz bir gece yaşadı. Konserin ardından Başkan Hüseyin Sözlü'nün yanına fotoğraf çekilme isteği ile gelen Ceyhan halkı cemevi için Başkan Sözlü'ye teşekkür ettiler.