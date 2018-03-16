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Muş’ta korkunç otobüs kazası

Muş'ta yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

android-time 20:22 16 Mart 2018
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Muş’ta korkunç otobüs kazası
Muş'ta yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muş-Bingöl karayolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi.

 

FOTO İHA

FOTO İHA

Alınan bilgilere göre, Muş’tan Bingöl istikametine gitmekte olan Engin Bağlı yönetimindeki 65 EV 061 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Tuncay Aysan idaresindeki 06 YA 7170 plakalı nakliye kamyonu, dolu yağışından dolayı kayganlaşan yolda çarpıştı.

FOTO İHA

FOTO İHA

Kazada, ismi öğrenilemeyen nakliye kamyonundaki ikinci şoför olay yerinde hayatını kaybederken, toplam 40 kişi ise yaralandı.

FOTO İHA

FOTO İHA

ÇOK SAYIDA AMBULANS OLAY YERİNE GİTTİ

Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

FOTO İHA

FOTO İHA

Kazada hayatını kaybeden şoförün araçta sıkışan cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartılırken, soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. İHA

Son güncelleme: android-time 21:1816.03.2018
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