Muş’ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Muş’un Korkut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Korkut ilçesine bağlı Karakale köyü Dereiçi mevkiinde meydana geldi. Bulanık yolunun 40. kilometresinde tıra yandan çarpan taksi içerisindeki 6 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

SIKIŞTIKLARI YERDEN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri yaralı ve araçta sıkışarak hayatını kaybeden şahısları bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA