Mustafa Balbay: Amaç Sözcü’yü susturmak

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Sözcü'ye yönelik ikinci kumpasla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Balbay "Bundan murat FETÖ ile mücadele ise, sonuç tam tersi olur. Bundan en çok FETÖ memnun olur. Her şeyi bir yana; son bir haftanın Sözcü gazetesinin birinci sayfalarını yan yana koyun. Susturulmak istenen budur." dedi.

İşte Mustafa Balbay’ın Cumhuriyet Gazetesindeki köşesi;

Bu da oldu… Sözcü gazetesinden Emin Çölaşan ve Necati Doğru hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla dava açıldı. Sözcü'nün Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Haber Koordinatörü Yücel Arı da dava kapsamında.

Bir gazetenin iki emektar, çok okunan yazarına ve üç üst yöneticisine dava açılıyorsa, bu o gazeteye yönelik bir kuşatmadır. Daha önce de Gökmen Ulu ve Mediha Olgun hakkında dava açılmıştı. Yaptıkları haberler nedeniyle aylarca hapiste tutulmuştu.

Eğer bundan murat, FETÖ ile mücadele ise, sonuç tam tersi olur. Bundan en çok FETÖ memnun olur. Der ki; “Çok güzel oldu. Bir yandan onlar da FETÖ'cüymüş denir ortalık karışır. Bir yandan da davaların inandırıcılığı azalır.”

Eğer bundan murat, Sözcü gazetesini susturmaksa; bu da tutmaz. Sözcü, yazarlarıyla muhabirleriyle gerçeklerin üstüne cesurca giden bir gazete… Bu yoldan da dönmez…

Emin Çölaşan'ı 1982 yılında Milliyet'in İzmir bürosunda çalışırken tanıdım. O da Milliyet'teydi. “Kül olan milyarlar” başlıklı bir yazı dizisi hazırlıyordu. İzmir'de de Alaybey Tersanesi yatırımı yarım kalmıştı. Onunla ilgili bilgiler topladı. Bütün sorumluları ve sorunları ortaya çıkaran müthiş bir yazı dizisiydi.

Sonraki yıllarda çok sık birlikte olduk. 1999-2009 arasında 5 yıl NTV'de, 5 yıl ART'de 10 yıl haftalık televizyon programı yaptık.

Emin Çölaşan neyin takipçisidir, neyin peşindedir, sorusuna verilecek tek yanıt vardır:

Gerçeğin…

Evet, sadece gerçeğin peşindedir.

Kimin adamıdır, diye sorulursa, bunun da yanıtı tektir:

Gerçeğin…

Evet, sadece gerçeğin adamıdır…

Uğur Mumcu'nun ekolündedir…

Daha önce yazdığı gazetelerde sütununu kaybetme pahasına gerçeği yazmaktan çekinmemiştir.

Ne olduğunun, ne yaptığının ortaya çıkmasını en çok yazdığı kişilerden biri de FETÖ olmuştur.

Bütün yaşamı adeta camdan olan Emin Çölaşan'ı FETÖ ile ilişkilendirmek?

Pes diyorum!

Necati Doğru'yu Cumhuriyet'te yazı yazdığı günlerde daha yakından tanıdım.

Soyadı gibi insandır…

Sözcü'nün üst düzey yöneticilerinin çıkardığı gazete de ortada. Türkiye'nin en çok okunan yayın organı. Sözcü okumak artık bir kimlik haline geldi.

Özetleyelim… Her şeyi bir yana; son bir haftanın Sözcü gazetesinin birinci sayfalarını yan yana koyun…

Susturulmak istenen budur…