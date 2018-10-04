Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mustafa dedenin acı sonu: Kedisi kurtuldu, kendisi kurtulamadı

Çorum'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında kedisini kurtarmak için girdiği dairede yoğun dumandan etkilenip bayılan ev sahibi Mustafa Çetin Duran (85), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

android-time 12:35 4 Ekim 2018
Haberler Gündem
Mustafa dedenin acı sonu: Kedisi kurtuldu, kendisi kurtulamadı
Çorum'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında kedisini kurtarmak için girdiği dairede yoğun dumandan etkilenip bayılan ev sahibi Mustafa Çetin Duran (85), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Ulukavak Mahallesi Atalay 1´inci Cadde’deki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Çetin Duran´ın yaşadığı 3’üncü kattaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkmayı başaran Duran, kedisini kurtarmak için yeniden içeri girdi. Duran, alevlerin arasında kalan kedisini aldı. Yoğun dumandan etkilenen Mustafa Çetin Duran, daire kapısının önünde bayıldı. Gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp içeri girerek baygın haldeki Duran’ı ve kucağındaki kedisini dışarı çıkardı. Bir itfaiye eri, burnundan ve ağzından suni teneffüs ile kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü.

DHA

DHA

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Duran, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Kedinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

DHA

DHA


DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more
Yorumlar