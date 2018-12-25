Mustafa Kemal’in okul öncesi versiyonu ilk günden 100 bini geçti

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in geçtiğimiz eylül ayında piyasaya çıkan Mustafa Kemal kitabı 3 ayda 1 milyon 150 bin satışa ulaşarak rekor kırdı. Büyük ilgi gören Mustafa Kemal kitabının ikinci aşaması olan ve çocuklar için özel olarak hazırlanan 'Mustafa Kemal Atatürk' serisi de Kırmızı Kedi Yayınevi'nden 2 buçuk milyon adetle 24 Aralık'ta satışa sunuldu. Serinin ilk günden 100 bin satışa ulaştığını ve büyük ilgi gördüklerini belirten Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, "Mustafa Kemal çocuk serisi ilk günden 100 bini geçti. Yayıncılık tarihinde çocuk kitabının ilk günden bu satışa ulaşması bir ilk." dedi.

Okuyucular tarafından büyük ilgi gören ‘Mustafa Kemal’ kitabının çocuklar için hazırlanan çocuk öncesi versiyonu 24 Aralık’ta 2 buçuk milyon baskıyla okuyuculara sunuldu.

Yılmaz Özdil’in, 3-7 yaş grubu çocukların, Atatürk’ün kitap okuma alışkanlığını, çevre duyarlılığını, sanat merakını, hayvan sevgisini, sporcu yanını, benimsemeleri düşüncesiyle oluşturulan kitap serisi Atatürk ve Annesi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ve Doğa, Atatürk ve Hayvan Sevgisi, Atatürk ve Kitap, Atatürk ve Okul, Atatürk ve Sanat, Atatürk ve Spor, Atatürk ve Sofra, Atatürk ve Temizlik konularından oluşuyor.

“YAYINCILIK TARİHİNDE BİR İLK”

Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon, Mustafa Kemal’in çocuk versiyonu serisinin ilk günden 100 bin satışa ulaştığını söyleyerek, “Çocuklarımız Mustafa Kemal’i okuyarak büyüyecekler.” dedi.

“HER EVE MUSTAFA KEMAL’İ SOKMAYA KARARLIYIZ”

Hepkon sözlerine şöyle devam etti: “Mustafa Kemal kitabının çocuk versiyonu hem 10’lu set halinde hem de teker teker satılmak üzere 24 Aralık itibariyle bütün Türkiye’de okurlara sunuldu. Mustafa kemal kitabının okuyucularda yarattığı etkiden ve ulaştığı satış rakamı sebebiyle biz büyük bir ilgiye hazırlıklıydık. Bu yüzden de 2 buçuk milyon baskıyla çıkış yaptık. Tahminlerimiz bizi yanıltmadı ve okurlarımız muazzam bir ilgi gösterdi ve ilk günden 100 binin üzerinde kitap satıldı. Bu bizi mutlu etti çünkü yayıncılık tarihi açısından rastlanamayacak bir satış. Bir çocuk kitabının daha ilk günden bu sayılara ulaşmasını; Türkiye’nin içinde bulunduğu durumda okuyucuların Mustafa Kemal’e ve Cumhuriyet’e olan ilgisine yoruyoruz. Yılmaz Özdil’in de söylediği gibi, Türkiye’de herkesin evine Mustafa Kemal’i sokmaya karalıyız. Çocuklarımız Mustafa Kemal’i okuyarak büyüyecekler.”