Mustafa Sarıgül’den çağrı: Adaylar seçimden beş ay önce açıklanmalı

Seçim çalışma merkezi açılışı mitinge dönüşen Mustafa Sarıgül, “Şişli için değil İstanbul’u kazanmak için de çalışacağız” dedi ve ekledi: İstanbul adayımızla kapı kapı dolaşacağız.

İstanbul'un en önemli ilçelerinden Şişli'yi 1999'dan 2014'e kadar yöneten Mustafa Sarıgül önümüzdeki yerel seçimler için çalışmalarını yürüteceği merkezlerden birini 19 Mayıs Mahallesi'nde açtı.

‘45 GÜN KALA OLMAZ'

Şişli'de binlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Sarıgül, adayların seçime 45 gün kala açıklanmasını eleştirerek, “Böyle olunca yeterli çalışma süresi kalmıyor, kazanacağımız birçok yeri kaybediyoruz” dedi. Son seçimde az bir farkla kaybedilen bölgelerin mutlaka geri kazanılması gerektiğini söyleyen Sarıgül şöyle konuştu: “Bu kentlerin başında İstanbul geliyor. Yalnızca Şişli için değil, İstanbul'u kazanmak için de çalışacağız. Buradan ilan ediyorum.

Partimin İstanbul adayı ile el ele vererek kapı kapı dolaşacağım. Yerel seçime girecek adaylar 5 ay öncesinden açıklanmalı.” Şişli için yeni projeleri olduğunun altını çizen Sarıgül, “Şişli hizmeti özledi, heyecanı özledi, coşkuyu özledi. Şişli Türkiye ye örnek olmayı özledi” diye konuştu.

İHA