Mustafa Turgut: Seçim öncesi başarımızı gölgelemek istiyorlar

Ortasından Göksu Nehri’nin geçtiği Mersin’in Silifke ilçesinde CHP’li Belediye, yeni köprü yaptırınca 2 bin yıllık tarihi Taşköprü’yü Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla, güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapattı. Kentin her iki yakasındaki geçişler, resmi açılışı 6 Kasım günü yapılacak, adı Atatürk Köprüsü olarak belirlenen yeni köprüye yönlendirildi. Trafiğe kapatılan ve halen restorasyon aşamasında olan Eski Roma Köprüsünün girişine de köprünün araç trafiğine kapatıldığı duyurusu asıldı.

Ancak araç trafiğine kapatılan tarihi Taşköprü, Silifke Müze Müdürlüğünün hazırladığı tutanakla Karayolları ekipleri ve Emniyet Müdürlüğünce kepçe ve çekici yardımı ile 4,5 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yerel seçimler öncesi belediyenin yaptırdığı hizmetin gölgelenmek istendiğini kaydetti.

Silifke Belediyesi Avukatı Rahile Demren, “Taşköprü’nün ayaklarında meydana gelen yıpranmalardan dolayı Karayolları Genel Müdürlüğünün, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna müracaat etmesi sonucunda tarihi Taşköprü’nün restore edilerek orijinal haline kavuşturulması ve ondan sonra da taşıt trafiğine kapatılarak yaya trafiğine açılması yönünde bir koruma kurulu kararı mevcut. Bu karar doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin 2016 yılında aldığı bir karar mevcut. Bu kararda Silifke Belediyesi tarafından alternatif bir köprü yapılması, köprünün faaliyete geçtiği tarihe kadar da Taşköprü’nün ağır tonajlı araçlardan arındırılarak hafif tonajlı araçların trafik geçişine açılması yönünde bir UKOME kararı var. Ancak bu karara Müze Müdürlüğünün ve belediyenin muhalefet şerhi var. Bu şerhte can ve mal kaybı tehlikesi yüksek bulunduğundan Taşköprü ivedilikle trafiğe kapatılması görüşü verilmiştir. UKOME de yeni köprü faaliyete geçinceye kadar açık kalmasına ve geçtiğinde kapatılmasına karar vermiştir. Yeni Atatürk Köprümüz 29 Ekim 2018 tarihinde faaliyete açılmıştır. Açılışın arkasından belediye olarak görevimiz gereği köprünün taşıt trafiğine kapatılması yönünde işlem yaptık. Ancak Müze Müdürlüğü yetkilileri bir tutanakla trafiğin açılması yönünde bize yazılı bir belge vermek suretiyle barikatları kaldırıp trafiği açtılar. Bu esnada Karayolları Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başlamış durumda. Tarihi Taşköprü’nün restorasyonu 26 Haziran tarihinden bu yana devam etmektedir. Taşköprü bir şantiye alanıdır. Işıklandırmaları, telefon hatları, her türlü üzerindeki aksamların kaldırılması işlemi de 2017 Ocak ayı itibari ile de tamamlanmıştır. Şu anda ışıklandırması olmayan şantiye alanı halinde ve altta restorasyon çalışmaları devam eden köprünün trafiğe açık kalması can ve mal güvenliği açısından büyük bir risktir“dedi.

“EYLEM VE İŞGALE SON VERDİK “DEDİ

“Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ise belediyenin köprüyü trafiğe kapatması işgal ve eylem olarak niteleyerek “Bu köprüyü trafiğe kapatmak için UKOME kararı almaya gerek yok. UKOME ayda bir kez toplanıyor, onu mu bekleyeceğiz. Riskli bir durum olsa gerekli tedbirleri alırdık. Bu çirkin anlamsız eylem niteliğindeki UKOME kararını uygulama bahanesi ile köprüde yapılmaya çalışılan eylem ve işgale son verilmiştir“dedi.