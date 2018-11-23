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Müşteri gelince yerinden kalkan balıkçı ölümden döndü

Balikesir'in Bandırma ilçesinde seyyar balıkçılık yapan Tuncay Sevinçli (65), şiddetli rüzgarın etkisiyle aydınlatma direğinden düşen tabelanın başına isabet etmesinden, gelen bir müşteri sayesinde kurtuldu. Sevinç, balık alan müşterisinden para almadı.

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Müşteri gelince yerinden kalkan balıkçı ölümden döndü
Balikesir'in Bandırma ilçesinde seyyar balıkçılık yapan Tuncay Sevinçli (65), şiddetli rüzgarın etkisiyle aydınlatma direğinden düşen tabelanın başına isabet etmesinden, gelen bir müşteri sayesinde kurtuldu. Sevinç, balık alan müşterisinden para almadı.

İsmet İnönü Caddesi´nde park halinde duran bir otomobilin yanındaki sandalyesinde müşteri bekleyen seyyar balıkçı Tuncay Sevinçli, tezgaha gelen müşteriye balık vermek için yerinden kalktı. Aynı anda şiddetli rüzgarın etkisiyle aydınlatma direğinde bulunan trafik uyarı levhası, düştü.

Yaklaşık 10 kilogram ağırlığındaki tabela, önce park halindeki otomobile çarptı ardından sandalyesinin bulunduğu yere düştü. Sevinçli, tabelanın başına düşmesinden saniyeler ile kurtuldu. Balıkçı, olayı yara almadan atlatmasını sağlayan müşterisinden para almadı.

BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)

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