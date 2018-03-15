Müthiş genel müdür! 32 bin TL maaş, 23 bir TL ekstre

Kamu İktisadi Teşebbüsü olan ve yüzde 99’u kamuya ait bulunan TÜBİTAK Marmara Teknokent Genel Müdürü Orhan Çömlek’in 32 bin lira maaş aldığının ortaya çıkmasının ardından, 23 bin liralık da kredi kartı harcaması yapıp, kuruma ödettiği belirlendi.

TBMM KİT Alt Komisyonunda Genel Müdürün maaşının yüksekliği ve kredi kartı harcamaları gündeme geldi. Genel Müdür Çömlek, Sayıştay denetçilerini azarlayarak ‘'Biz özel şirketiz, beni denetleyemezsiniz” dedi.

14 YOLSUZLUK VAR

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada,‘'Komisyonda Genel Müdüre maaşı sorulunca Sayıştay denetçilerini azarlıyor. ‘Özel şirketim beni denetleyemezsiniz, hesap vermek zorunda değilim' diyor. Bu firmanın yüzde 99'u kamuya ait'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Teknokent bilim yuvası değil, yolsuzluk yuvası olmuş. Raporlarda 14 ayrı iddia var. Genel Müdürü'nün yıllık maaşı 384 bin 994 lira. Yani aylık 32 bin lira… Asgari ücretin bin 603 lira olduğu insanların açlık ve sefalet içinde yaşadığı bir ülkede yandaş Genel Müdür'ün aldığı maaşa bakar mısınız? Bu kadar yüksek maaşa rağmen, kurum tarafından kendisine verilen kredi kartından da belge ibraz etmeden 23 bin 653 liralık harcama yapmış. Bu kadar yüksek maaş alacaksın, devletin kredi kartını kullanacaksın ve kimse sana hesap sormayacak''

HELAL İMPLANT FİRMASI

Pekşen, Marmara Teknokent A.Ş'nin ‘'Helal implant' yapan bir firma ile de sözleşme de imzaladığını belirterek ‘'Buna göre serbest bölgede firmanın yaptığı brüt satışlarının KDV hariç yüzde 7'si gelir payı olarak Marmara Teknokent A.Ş.'ye ödeneceği hüküm altına alınmış'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Ancak Sayıştay raporuna göre ödenmesi gereken tutar 779 bin 625 lira olması gerekirken Teknokent A.Ş bu firmaya tutarın yarısı kadar KDV hariç 378 bin 136 lira gelir faturası kesmiş. Aynı firmadan, 2015 yılı için 4 bin 880 dolar ve 2016 yılı için 118 bin 747 dolar olmak üzere toplam 123 bin 627 dolar kira geliri de alınmıyor. Üstelik bu para alınmış gibi Ekonomi Bakanlığı'na Fon Payı ödeniyor. Bu fon payını da tabi ki vatandaşlardan toplanan vergilerle ayrılan ödenekten vermişler.'