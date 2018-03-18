Mutlu olmanın 9 yolu

Harbiye, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki “4. Mutlu İnsan Zihin, Ruh ve Beden Festivali”ne konuşmacı olarak davet edilen ünlü gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay, genç kalmanın, mutlu ve sağlıklı olmanın püf noktalarını anlattı.

Haber: Nil Soysal

Harbiye, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki “4. Mutlu İnsan Zihin, Ruh ve Beden Festivali”ne konuşmacı olarak davet edilen ünlü gazeteci-yazar Ertuğrul Akbay, genç kalmanın, mutlu ve sağlıklı olmanın püf noktalarını şöyle anlattı:

– Yaş alındığı halde yaşlanmamak, genç kalmak herkesin kendi elindedir.

Yeter ki, bilinçli beslensin, bilinçli spor yapsın, en önemlisi de uykusunu tam alsın.

Ve özel hayatına dikkat etsin. İçki ve sigaraya “Paydos”, desin.

AZ, ÖZ, BİLİNÇLİ BESLENİN

Akbay “Önemli olan az, ama öz ve bilinçli beslenmektir” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü;

– “Unutmayın, iç organları yararı olmayan fazla yiyeceklerle çok çalıştırıp yormak yaşlanmanın başta gelen nedenlerden biridir.

Bu yüzden, ben günde 2 kez, bilemediniz 3 kez, ama yararlı şeyler yerim.

Bu arada, kendi adıma ürettirdiğim Pirinç Kepek, Zerdaçal Ekstresi, Kuşburnu, Sakız Kabağı, Buğday Ruşeymi, Keten Tohumu, Nar Çekirdeği, Kişniş Yağı kapsüllerini ve Sakız Kabağı Proteinini, Buğday Ruşeym Özü ile Mix Zerdaçal'ı bir program dahilinde kullanırım. Bu ürünlerin içerdiği çeşitli mineraller, vitaminler, aminoasitler ve temel besin öğeleri sayesinde de doğal gıda desteği almış olurum. Böylelikle de, vücudumun tüm ihtiyaçlarını karşılarım.

Burada daha fazla ayrıntıya girmek için zaman yetmeyeceğinden isteyenler benim;

Facebook ve Instagram'da Ertuğrulakbayofficial internet sayfama girerek…

Beslenmemle birlikte, ne tür spor yaptığımı ve 80 yaşında böylesine nasıl genç kaldığımı öğrenebilirler.”

MUTLU OLMAK ELİNİZDE

“Yaş 75 Yolun Yarısı” kitabıyla da ününe ün katan duayen gazeteci-yazar Akbay “Mutluluk” hakkında da şöyle konuştu;

Mutlu olmak herkesin hakkıdır. Bu da onların kendi ellerindedir.

Kimse süresiz mutlu olamaz. Ancak, mutlu olma yollarını bilirse güzel bir hayat yaşayabilir.

Bana göre, mutlu olmanın yolları da şöyledir;

1 – İnançlı ve tevekküllü olmak,

2 – Sağlıklı olmak,

3 – Kıskanç ve kindar olmamak,

4 – Merhametli ve affedici olmak.

5 – Nefret etmemek,

6 – Vicdanlı, yardımsever olmak,

7 – Dürüst olmak,

8 – Açgözlü, bencil olmamak…

9 – Beş duyuya hakim olmak.

Başlıca bu özelliklere sahip olanlar aşkta, özel ve iş hayatında da…

Karşılaşacağı mutsuz olayların rahatlıkla üstesinden gelerek, mutlu bir hayat sürdürebilirler.