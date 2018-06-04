Genç müzisyen Onur Can Özcan kimdir? İşte Onurcan Özcan’ın şarkıları ve merak edilenleri…

Onur Can Özcan aRkadaşları ile çıktığı tekne gezisinde teknenin alabora olması ile kaybolmuştu. Arama çalışmalarına Şile’nin İmrenli Koyu’nda devam eden kurtarma ekipleri Onur Can Özcan'ın cansız bedenine ulaştı. Peki Onurcan Özcan kimdir? İşte hakkında merak edilenler ve şarkıları...

Onur Can Özcan fiber teknenin batması sonucu kaybolmuştu. Onurcan Özcan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Genç müzisyeni ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğdu. İşte söz yazarı ve besteci Onur Can Özcan kimdir sorusunun yanıtı…

ONUR CAN ÖZCAN KİMDİR?

Alabora olan teknede bulunan 5 kişiden Recep Gülyıldırım hayatını kaybetmiş, aynı teknede bulunan Levent Sarı, Ulaş Sarı ve Hasan Ekşi sağ olarak kurtarılırken şarkıcı Onur Can Özcan'a ise ulaşılamamıştı. Şile'de arkadaşları ile birlikte açıldıkları teknenin batması sonucu kaybolan ve “Yaramızda Kalsın”, “Yalnızlığın Ezgisi”, “Çilingir” gibi şarkıları seslendiren Onur Can Özcan'ı arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Genç şarkıcı Onurcan Özcan 21 yaşındadır. Solist kimliğinin yanı sıra besteci ve söz yazarıdır. Onurcan Özcan, YouTube hesabı üzerinden paylaştığı videolar kullanıcılar tarafından milyonlarca kez tıklanmıştır.

Son zamanlarda gençler arasında popülerlik elde eden isim, Özcan, “Yaramızda Kalsın”, “Yalnızlığın Ezgisi”, “Çilingir”, “Kibrit”, “Gülümse Kadın” ve “İntihaşk” gibi seslendirdiği parçalarla geniş bir kesim tarafından tanınmaktadır.