Nakil sonuçları açıklandı! İşte MEB lise nakil sonuçları sorgulama ekranı…

Bugün açıklanacağı belirtilen lise nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı sitesi üzerinden açıklandı. 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının yayınlanmasıyla öğrenciler ve veliler MEB sitesine akın etti. Lise hayatlarına başlayacak öğrencileri yakından ilgilendiren nakil sonuçları detayları...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Nakil sonuçlarına “meb.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor. Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas diğer nakil dönemleri de 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül olarak belirlenmişti. Nakil sonuçlarını merakla bekleyen öğrenciler ve veliler MEB’in sonuç açıklama sisteminde 2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarını sorgulayabilecekler. Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu girilerek nakil sonuçları sorgulanabilecek.

LİSE NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



NAKİL SÜRECİNDE TERCİH DÖNEMLERİ OLACAK

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas nakiller devam edecek.13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül dönemlerinde yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil tercih işlemleri, Bakanlığın http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak.

Yerleştirmeye esas nakil sonuçları, her nakil döneminin sonunda, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül´de www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.