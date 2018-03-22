Namaz vakitleri: Akşam ezanı kaçta okunuyor? Oruç kaçta açılacak? 22 Mart il il akşam ezanı vakitleri…

Mübarek gün Regayib Kandili'nin gelmesiyle birçok vatandaş namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Bugün Regayib Kandili olması sebebiyle oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar akşam ezanının kaçta okunacağını yani orucun ve iftarın kaçta açılacağını merak ediyor. İşte 22 Mart il il namaz vakitleri...

İslam alemi mübarek üç aylara erişti ve bugünün Recep ayının dördüncü günü olması sebebiyle bazı Müslümanlar oruç tutuyor. Oruç tutan vatandaşlarımız iftar vaktinin ne zaman geleceğini, akşam ezanının tam olarak ne zaman okunacağını ve orucun ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte 22 Mart 2018 tüm illerimiz için ezan vakitleri ve il il akşam namazı vakitleri…

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

İbadetlerini gerçekleştirecek olanlar akşam ezanı saat kaçta okunuyor sorusunun yanıtını arıyor. Haberimizden Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerin cuma namaz ve ezan saatlerini öğrenebilirsiniz.

İstanbul: 19:24

Ankara: 19:09

İzmir: 19:31

Bursa: 19:24

Edirne: 19:34

Eskişehir: 19:18

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

TANSİYON HASTALARI ORUÇ TUTMAMALI

Toplumun yüzde 30'unun tansiyonu yüksektir. Hipertansiyon, dünyada en çok ölüme yol açan ve önlenebilir bir hastalıktır. Bir veya iki ilaç kullanarak tansiyonu kontrol altına alınan hastalar doktorlarına danışarak oruç tutabilirler. Dirençli hipertansiyon hastalarının ise oruç tutması sakıncalıdır. Bu tür hastalar günde 3-4 kez ve birden fazla ilaç almak zorundadır. Oruç tutmaya bağlı kan şekeri düşmesi hipertansiyonu daha da tetikleyebilir ve hipertansiyon krizine yol açabilir. Hipertansiyon hastaları susuz kalmamalı çünkü susuzluğa bağlı olarak hastalar adrenalin, noradrenalin, kortizol gibi hormonların seviyeleri yükselirse krize girebilirler.