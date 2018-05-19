Namaz vakitleri: Sabah, akşam ve yatsı namazı saat kaçta okunacak?

Vatandaşlar internet üzerinden sabah, öğle, ikinci, akşam ve yatsı ezanı ne zaman okunacak sorusunun cevabını araştırıyor. İslamın beş şartından olan namaz ve oruç ezan vakitlerine göre eda ediliyor. Sahur ve iftar sofraları ve cemaatle birlikte eda edilecek namazlar için ezan saat kaçta okunacak merak ediliyor. Haberimizden il il namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz.

Mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte vatandaşların internette en çok araştırdığı konuların başında namaz vakitleri/ezan saatleri geliyor. İslam dininde camilerin minarelerinden okunan ezan ile Müslümanlar namaza çağrılıyor. Aynı zamansa sabah ezanı ile oruç başlıyor, akşam ezanı ile oruç araştırılıyor. İşte namaz vakitleri…

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RAMAZAN’DA TUTAN ORUCUN ÖNEMİ

Bakara Suresi'ne göre Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz'e (sav) gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde “oruç” tutmak müslümanlara emredilmiştir. Ramazan orucu ile ilgili ayet şöyledir:

“O Ramazan ayı ki irşad için, hak ile batılı ayırt eden, hidayet ve deliller halinde bulunan Kur'an onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya erişirse oruç tutsun. Kim de hasta veya yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Bir de o sayıyı tamamlamanızı ve size gösterdiği doğru yol üzere kendisini yüceltmenizi istiyor. Umulur ki, şükredesiniz! ” (Bakara 185)

Bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Aşağıdaki linke tıklayarak diyanetin açılan sayfasında il ve ilçe seçimi yaparak Ramazan İmsakiyesini görebilirsiniz.