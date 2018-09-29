‘Namlunun ucunda yaşamak alın yazısı değildir’

Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 bin 500 kişi kör kurşunlar nedeniyle hayatını kaybediyor. 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü dolayısıyla Umut Vakfı'nın düzenlediği panele katılan Av. Fikret İlkiz, "İnsanların alın yazısı namluların ucunda yaşamak, silahlanmak değildir. Dünyada herkese toprak, su, ekmek, barış ve yaşayacak yer var" dedi.

Şiddet, bireysel silahlanmasının önlenmesi, denetimi ve anlaşmazlıklarda hukukun üstün kılınması için 25 yıldır mücadele eden Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü’nde Gayrettepe’deki özel bir otelde oturum düzenledi.

Oturumda “Rahatsızlıklar Dilerim” başlıklı bir konuşma yapan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Fikret İlkiz, “İnsanların alın yazısı namluların ucunda yaşamak, silahlanmak değildir. Dünyada herkese toprak, su, ekmek, barış ve yaşayacak yer var. Sadece olup bitenlerden, gözü yaşlı insanların acılarından rahatsız olmak istiyorum. Herkese o yüzden rahatsızlıklar diliyorum” diye konuştu. Umur Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş ise, öncelikle silahlanma nedenlerini ortadan kaldırmak gerektiğini vurguladı.

‘CEZASIZLIK BİR DEMOKRASİ MESELESİDİR’

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu da “Cezasızlık kültürü geliştikçe, kabullenme ve korkudan dolayı her şeye biat etme normalleşir” sözleriyle dikkat çekti. Gazetecilere büyük sorumluluk düştüğünü belirten İnceoğlu, “Medya, cezasızlığı insan hakları odaklı habercilik bağlamında ele almalı, haber üretim ve sunum aşamalarında cezasızlığın hedefi konumundaki grupların temsili ve katılımı gözardı edilmemelidir. Sorumlu ve demokratik bir medya, biz ve onlar kutuplaşmasını beslemek ve pekiştirmek yerine, karşılıklı iyi niyet, anlayış ve saygıya dayalı kültürlerarası diyaloğa zemin hazırlamalıdır” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Umut Vakfı tarafından bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen “Bireysel Silahsızlanma:Yaşama Hak Tanıyın” isimli karikatür yarışmasında ilk üçe giren ve “Seçiciler Kurulu” ödülüne layık görülen karikatür sahipleri de ödüllerine kavuştu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Kürşat Zaman’ın “Silahsız Yaşam” başlıklı karikatür çalışması birinci oldu. Cemalettin Güzeloğlu’nun “Silahlara Veda” konulu karikatür çalışması ikincilikle ödüllendirilirken, Ahmet Öztürklevent’in “Silah” başlıklı karikatürüne üçüncülük ödülü verildi.