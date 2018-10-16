Narenciye alanının devrine tepkiler sürüyor

Antalya kent merkezinde yer alan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)’in kullanımındaki hazineye ait 203 dönümlük tarım arazisini Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı’na devretmesine tepkiler sürüyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Antalya Muratpaşa'daki BATEM'in 1934'ten beri bitkisel üretim alanında çalışmalar yürüttüğü narenciye bahçeleri, fidanlıklar ve bahçe kültürleri istasyonlarını kapsayan hazineye ait 203 dönümlük tarım arazisini Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı'na devretti. Karara, Ziraat Mühendisleri Odası, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı tepki gösterirken İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı “Arazi sihirbazlık gibi el değiştirdi” dedi.

“KİMSE BİLGİ SAHİBİ DEĞİL”

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Antalya için çok önemli olan narenci tarım arazilerini devrini tasvip etmenin mümkün olmadığını söyleyerek “Arazinin, Hamidiye Vakfı'na devredilmesiyle ilgili kimse yeterli bilgi sahibi değil. Ben konuyu inceledim, gerçekten 2-3 ay önce birden bire bir mülkiyet değişikliği olmuş. Bunu yetkilileri bile bilmiyor. Halbuki böyle bir şeyin olabilmesi için yetkili tarım kurumlarının, Tarım İl Müdürlüğü'nün ve Milli Emlak'ın onayının alınması lazım. Ama kimse bilgi sahibi değil” diyerek karara tepkisini dile getirdi.

SİHİRBAZLIK GİBİ

Arazinin adeta bir sihirbazlık gibi el değiştirdiğini ifade eden Subaşı, şöyle konuştu: “Bahsi geçen bu Narenciye Bahçesi, Antalya için son derece önemli. Birincisi Antalya'nın yeşil kalan sayılı 3-5 yerinden birisidir ve çok kıymetlidir. Herkesin göze gibi koruması gerekir. Tek tesellimiz Tarım İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili dava açmaya hazırlanması.”

DEVİR, HAZİRAN AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesi'ndeki 203 bin 713 metrekarelik arazinin tapusu, 7 Haziran 2018'de Hamidiye Kültür ve Eğitim Vakfı'na devredilmişti. Bu devir ile birlikte söz konusu vakıf 8 kagir ev, 2 gübre, 1 fidan ambalaj evi ve yönetim binalarının da sahibi oldu.

İnşaat Mühendisleri Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Oğuz da bölgenin Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden (BATEM) alınarak bir vakfa devredilmesini doğru bulmadığını söyledi.