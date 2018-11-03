Narenciye festivali öncesi işten çıkarıldılar

Mersin Narenciye Festival öncesi Erdemli ilçesinde bulunan bir narenciye fabrikası, 90 çalışanını işten çıkardı. Fabrika sahiplerinin kaçtığı iddia edilirken, çoğu kadınlardan oluşan işçiler ise haklarının ödeyinceye kadar fabrikayı terk etmeyeceklerini bildirdi.

Erdemli İlçesi Kargıpınar Mahallesi'nde bulunan bir narenciye fabrikası, çoğu kadınlardan oluşan 90 çalışanını işten çıkardı.

17-18 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali öncesi kovulan işçiler, fabrikayı terk etmediler.

İşçiler “İşveren iki günden beri gelmiyor, fabrikadaki tüm evrakları, bilgisayardaki hark disk dâhil hepsini götürmüş. Bunu yapmalarının nedeni ise kim çalışıyor kim çalışmıyor, ne kadar çalışmış, sigortalı göstermiş mi göstermemiş mi, kime ne zamandan beri para ödemediğini gösteren belgeleri yok etmektir” dedi.

Yöneticiler tarafından tehdit edildiklerini belirten işçiler, “Sabah erkenden çocuğumuzu bırakıp evimize ekmek götürmek için geliyoruz. Uzun süreden beri paramızı ödemiyor. Tek istediğimiz paramızı ödesin, sigorta primlerimizi yatırsın. Haklarımız ödeninceye kadar fabrikayı terk etmeyeceğimizi bildirdik. Ve bu nedenle tehdit ediliyoruz ve jandarmayı çağırıyorlar” ifadelerini kullandılar.