Narkotik polisinden zehir tacirlerine darbe!

İstanbul Polisi uyuşturucu üreten iki ayrı gruba operasyon düzenledi.İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesindeki bir çiftlik evi ve lüks bir villaya düzenlenen baskında 104 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet sergi salonuna sığmayan malzemeler avluya indirildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Narkotik Polisi (İNP) birimleri uyuşturucu ticareti yapan bir şebeke belirledi. Şüphelilerin takibe alınınca, şebeke üyelerinin uyuşturucu hap da ürettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili İlEmniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a bilgi verildi. Daha sonra ise çalışmalar Çalışkan’ın koordinesinde yürütüldü. Beykoz, Üsküdar ve Ataşehir’deki bazı adresler fiziki takiple izlemeye alındı. Şebeke üyelerinin Beykoz’daki bir villada, uyuşturucu hap ürettikleri anlaşıldı.

Çalışmaların ardından 4 Mayıs’ta operasyon talimatı verildi. Beykoz, Üsküdar ve Ataşehir’deki adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 350 bin ecstasy hap ve 1 ton 100 kilo metilamin ve hap yapımında lullanılan malzemeler ele geçirildi. Böcek ilacı olarak da kullanılan metilaminin, metamfetamin, ecstasy ve uyarıcı uyuşturucularda kullandığı belirtildi.

ÇİFTLİKEVİNDE METAMFETAMİN

İNP ekipleri bu operasyondan 1 gün sonra Çatalca’daki bir çiftliğe baskın düzenledi. Operasyonda, Arnavutluk, İran, İngiltere, Özbekistan uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Çiftlik evine giren İNP ekipleri, metamfetamin imalathanesiyle karşılaştı.

ÇOCUK BEZİNDE KOKAİN

Aramalarda 9 kilo 500 gram metamfetamin ve 14 kilo 800 gram Kokain ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen kokainin bir kısmının bebek bezine emdirilmiş olması bir kısmının ise valiz tabanına zulalanması dikkat çekti.

104 MİLYON LİRA

Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun imal edilerek piyasaya sürülmesi halinde 104 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Zehir tacirlerine büyük darbe vuran İNP ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

AVLUDA SERGİLENDİ

Operasyonda ele geçirilen malzemeler basın mensupları için sergilendi. Emniyet sergi salonuna sağlayan malzemelerin Emniyet avlusuna indirilmesi dikkat çekti.

VÜCUT GELİŞTİRME ŞAMPİYONU ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden birinin Tarık Aslantürk olduğu ortaya çıktı. Aslantürk’ün eski Türkiye vücut geliştirme şampiyonu olduğu belirtildi. İddiaya göre, vücut geliştirme hapları üreten Aslantürk’ün daha sonra ecstasy hap üretimine geçtiği öne sürüldü. Şüphelinin Beykoz’da yakalandığı çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.