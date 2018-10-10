Nasuh Mahruki’nin sergisi davetlileri bekliyor

Sözcü yazarı Nasuh Mahruki’nin yarım asra sığdırdığı serüvenlerinden oluşan fotoğraf sergisi, bu akşam Galeries Lafayette, Emaar Square Mall’da açılıyor. Fotoğraf sergisi 24 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Milli sporcu, profesyonel dağcı, yazar, fotoğrafçı ve bir gezgin olan, aynı zamanda AKUT Arama ve kurtarma derneği eş kurucusu, sosyal girişimci Ali Nasuh Mahruki, 7 kıta ve 90'ın üzerinde ülkede yaşadığı serüvenleri ve farklı kültürleri gözlemlediği fotoğraf sergisini, Galeries Lafayette'de aktif yaşam tutkunları ile buluşturuyor.

24 yaşından bu yana Dünya'nın farklı coğrafyalarında zorlu dağ tırmanışları, motosiklet yolculukları ve fotoğraf seyahatleri gerçekleştiren Nasuh Mahruki, deneyimlerini 50. Yaşına özel bir sergide bir araya getiriyor.

60 fotoğrafın yer alacağı sergide, Nepal, Tibet, Bhutan, Afganistan, Hindistan, Sıkkım, Moğolistan, Alaska, Afrika, Antarktika gibi dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşadığı deneyimler dikkat çekiyor. Nasuh Mahruki'nin “Hayatınız En Büyük Maceranız Olsun” mottosundan yola çıkan sergide, hayatın her anının çok değerli olduğu ve keşfetmenin, öğrenmenin, deneyimlemenin keyfi üzerinde duruluyor.

Sergi ile ilgili Nasuh Mahruki; “Varoluşu, yaşamı, doğayı, insanı ve kendimizi daha derinlemesine kavramak için, gezegenimizin dört bir yanında yolculuklara çıkmak, yere, göğe, yer altına ve su üstüne, denizlere ve derinlere, dağlara ve ormanlara, her yerde ve her yönde hareket etmek macera arayışının ötesindedir. Muhteşem Kozmos'u çeşitli yöntemlerle ve çeşitli açılardan deneyimlemek, deneyimlerken öğrenmektir. Bu kavrayışa ulaşılırsa, eylem, maceranın içgüdüsel sınırlarını aşar ve kişiyi dönüştüren ve geliştiren muhteşem bir farkındalık yolculuğuna dönüşür. Macera, macera olmaktan çıkar ve kişinin kendi kişisel gelişim ve olgunlaşma yolculuğunun farklı, renkli, tutkulu, coşkulu adımlarına ve muhteşem anılara dönüşür.” diye konuştu.

Ziyaretçiler 24 Ekim’e kadar Galeries Lafayette, Emaar Square Mall'daki sergiyi gezebilirler.