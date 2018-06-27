Natamisin nedir? Natamisin maddesinin insan sağlığına faydaları ve zararları nelerdir?

Sosyal medyada ünlü bir peynirden natamisin maddesi çıktı iddiaları üzerine vatandaşlar natamisin maddesini merak etmeye başladı. Gıda ihtiyacımızın büyük bir çoğunluğunu hazır ve işlenmiş gıdalardan karşılamak zorunda kalmamız ve bunların içeriğinde insan sağlığına zararlı maddelerin kullanılması vatandaşları daha bilinçli bir tüketici olmaya zorluyor. Vatandaşlar internet üzerinden natamisin nedir, insan sağlığına yararları ve zararları nelerdir? İşte ayrıntılar...

Natamisin nedir? Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre; süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan E-235 kodlu koruyucu bir gıda katkı maddesi olan natamisin antibiyotiği raf ömrünün artırılmasını sağlamaktadır. Günlük vücuda alım miktarı 0.3 mg/kg vücut ağırlığıdır. Fazla miktarda kullanıldığında toksik etkisi olmamasına rağmen insan sağlına zararları olabilmektedir.

Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler Ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne göre (Ek 3 Bölüm C) natamisin; sert, yarı sert ve yarı yumuşak peynirlerin ve kurutulmuş, kürlenmiş sosislerin yüzey uygulamalarında 1 dm2 lik yüzeyde en çok 1 mg bulunabilir ancak 5 mm’lik derinlikte bulunmayacak şekilde kullanılabilir.

Natamisin özellikle peynirlerde küf ve maya üremesini engellemek amacı ile kullanılır. Dolayısıyla depolama esnasında ve rafta üründe küf maya gelişimi engellenerek dolaylı olarak ürün raf ömrüde uzatılmış ve mikotoksin oluşum riski engellenmiş olur.

Natamisin daha çok toprakta bulunan Streptomyces natalensisden fermentasyon ile üretilir. Gıdalarda kullanım genellikle sprey yöntemi ile yüzeye uygulanması veya salamura suyuna ilave edilmesi şeklindedir. Amerikada et ürünlerinde kullanımı henüz onaylanmamış olmakla birlikte süt ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.