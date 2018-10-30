Nazlı Köpek soruşturması! Hayvanseverler davalık oldu

Yaralı hayvanların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, bu yolla 'yardım' adı altında yüklü miktarda para topladığı iddiasıyla Antalya Sokak Hayvanları Koruma Derneği (ASKODER) Başkanı'na dava açıldı. Hayvanlara uygun olmayan şartlarda baktığı, hayvanlardan maddi çıkar sağladığına yönelik suçlardan hakkında savcılık soruşturması olan dernek başkanına iki hayvansever ağır suçlamalar yöneltti. Tartışmalara bir başka dernek başkanı da katıldı.

Yaralı köpek Nazlı'nın bakımı için, Antalya Sokak Hayvanları Koruma Derneği (ASKODER) başkanı M.O.’ya 35 bin TL'ye yakın para verdiğini söyleyen Nicole Çiloğlu ile arabasını dernek için teslim ettiğini iddia eden Ayten Sezen isimli iki hayvansever karakola giderek şikâyetçi oldular. Kendilerinin kandırıldığını iddia eden hayvanseverler, Nazlı köpekle birlikte köpeğin tedavisi için verdikleri araba ve paralarını geri istediler.

Tartışmalara dahil olan ve iddialarla ilgili konuşan Candost Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, ASKODER Başkanı M.O.’ya açılan davanın takipçisi olduklarını söyleyerek ASKODER'in hayvan barınağı olarak kullandığı arazide 8 hayvan ölüsünü yarı gömülü halde bulduklarını iddia etti. M. O.’nun 3 yıl önce Antalya'ya geldiğini ve öncesinde hayvanlarla alakası olmadığını savunan Yanık, “Bolu, Çankırı ve İzmir'de farklı dernekler kurmuş, farklı faaliyetlerde o derneklerden adli güveni ihlal suçu bulunmaktadır” dedi.

ENGELLİ HAYVANLARI TOPLAYARAK PARA TOPLUYOR

Yetkililerden kimsenin konuya gerekli duyarlılığı göstermediğini dile getiren Yanık, M.O.’nun engelli hayvanlar üzerinden para toplamaya devam ettiğini iddia etti.

HAKKINDA DAHA ÖNCE BAŞLATILAN BİR SORUŞTURMA DA VARMIŞ

Daha önce de ‘Dernekler Kanununa Muhalefet’ ile ‘Hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak’ suçlarından hakkında soruşturma bulunan M.O.’ya, Konyaaltı Kaymakamlığınca “Hayvanlara kasıtlı kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, aç-susuz bırakmak, fiziksel ve acı çektirmek” suçlarından 54 bin 600 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

BAĞIŞLARA İLİŞKİN MAKBUZ YOK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, M.O. hakkında “Dernekler Kanununa Muhalefet” suçlamasıyla hazırladığı iddianamede çarpıcı iddialara yer verildi. iddianamede M.O.’nun kurduğu dernek vasıtasıyla, sosyal medya üzerinden derneğe ait IBAN numaralarıyla nakdi yardım topladığına yer verildi. İddianame ayrıca yardım paralarının nereye sarf edildiğinin belirlenemediği belirtildi.