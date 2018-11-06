Nazmiye Oruçoğlu’nun cinayet soruşturması sürüyor

İstanbul’da kayıp başvurusu yapıldıktan sonra bir minibüsün bagajında cansız bedenine ulaşılan Nazmiye Oruçoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 3 şüphelinin sorgusu sürüyor. Nazmiye Oruçoğlu’nun telefonun en son cinayetle suçlanan eski eşi Yüksel Y.’nin yanında sinyal verdiği ortaya çıkarken, eski eş ise suçlamaları reddetti.

İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gayrimenkul zengini olan 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu kaybolduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, 13 Eylül Günü Kağıthane'ye bağlı Cendere Caddesi'nde bir minibüsün bagajından kadın cesedi bulundu. İlk teşhislere göre boğularak öldürüldüğü belirlenen cesetten DNA örnekleri alındı. Yapılan incelemeler sonucu cesedin Nazmiye Oruçoğlu'na ait olduğu belirlendi.

ESKİ EŞİYLE TAHLİYE TARTIŞMASI VARDI

Kayıp olayının cinayete dönüşmesi üzerine polis ekipleri çok yönlü çalışma başlattı. Yapılan araştırmalara göre, 6 Eylül'de kaybolduğu belirlenen Nazmiye Oruçoğlu ile eski eşi arasında bir süredir sorunlar yaşanıyordu. Nazmiye Oruçoğlu kendisine ait olan evde ikamet eden Yüksel Y. ile oğlu Serhat Y.'nin evini tahliye etmesini istedi.

EN SON ESKİ EŞ İLE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Tartışmalar devam ederken, Yüksel Y. ve Nazmiye Oruçoğlu tahliye konusunu konuşmak için buluştu. Nazmiye Oruçoğlu Kağıthane'de Yüksel Y. ve Erhan Ç.'nin bulunduğu araca bindi. Bir süre sonra Erhan Ç. araçtan inince ikili yalnız kaldı. Çalışmalarını derinleştiren polis, Nazmiye Oruçoğlu'nun buluşmadan kısa bir sonra telefon sinyalinin kesildiğini belirledi.

MİNİBÜS İNCELEMEDE

Bir görgü tanığının Nazmiye Oruçoğlu'nun cesedinin bulunduğu alanda Yüksel Y.'nin kullandığı araca benzer bir aracın geçtiğini belirtmesi üzerine polis harekete geçti. Yüksel Y.'nin kullandığı ve Erhan Ç.'ye ait olan araç incelemeye alındı.

ESKİ EŞ VE OĞLU GÖZALTINDA

Çalışmalarını sürdüren polis cinayetle ilişkisi olduğu düşünülen Yüksel Y. ile birlikte Erhan Ç. ve Serhat Y.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler cinayet iddialarını reddederken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.