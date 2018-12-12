Nedim Şener: Sözcü davası açıldı diye sevinen FETÖ’cüler var

Posta Gazetesi yazarı Nedim Şener, Sözcü'ye yönelik ikinci kumpasla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şener "Ama demeye gerek yok; Emin Çölaşan ve Necati Doğru gibi isimlere “FETÖ’ye yardım yataklık etti” diyerek haklarında 15 yıla varan dava açmak yanlıştır. Bu dava açıldı diye sevinen FETÖ’cüler var" dedi.

Sözcü’ye yönelik ikinci kumpas davasını köşesinde değerlendiren Şener; “Ama demeye gerek yok; Emin Çölaşan ve Necati Doğru gibi isimlere “FETÖ'ye yardım yataklık etti” diyerek haklarında 15 yıla varan dava açmak yanlıştır. Bana gelince FETÖ gibi bir ihanet örgütüyle öyle gerçekler var ki, müsaadenizle ben onları anlatayım… İddianamede Emin Çölaşan ile Necati Doğru'nün FETÖ'ye yardım kastı ya da örgüt ile tek bir irtibatı var mı? Yok…Delil diye benim de katılmadığım onların da bugün farklı düşündüğü yazıları, görüşleri var. Bir de bu dava açıldı diye sevinen FETÖ'cüler var” dedi.