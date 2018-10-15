Nedim Şener ve Ahmet Şık fena kapıştı!

Gazeteci Nedim Şener ile HDP İstanbul Milletvekili gazeteci Ahmet Şık'ın tartışması sosyal medyada yankı buldu. Nedim Şener'in konuk olduğu radyo programındaki 15 Temmuz darbe girişimine dair sözleri Ergenekon soruşturmasında tutuklanıp uzun süre aynı koğuşu paylaşan iki gazeteciyi karşı karşıya getirdi.

Nedim Şener, ‘Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle’ programında 15 Temmuz darbe girişimi ve o gece yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. Şener programda darbe girişimine karışanların eylemlerinden sorumlu olduklarını ve hiçbir şekilde ayrı tutulmayacaklarını belirterek “5 günlük er olması fark etmez. Ya da görev gereği gitmiş dahi olsa darbeye kalkışmıştır” görüşünü savundu. Şener “15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı veya 16 Temmuz sabaha karşı 03.00’de gerçekleşseydi, o er, öğrenci falan denilen adamlar var ya, bir darbeyi gerçekleştiren failler olacaklardı. Olaya böyle bakmak lazım” ifadelerini kullandı.

Şener’in bu sözleriyle ilgili haberi sosyal medyadan paylaşmasından sonra tepki gösterenlerden biri de eski koğuş arkadaşı gazeteci Ahmet Şık oldu. Şık Şener’in mesajının altına “Kimin masum ya da suçlu olduğunu ayıracak olan, aklını kininin esiri eden sen değilsin. Cemaatçi hakim savcılar gibi menfaatlerini hukukun üstünlüğüne çiğneten değil de bağımsız, tarafsız ve hukuk normlarıyla soruşturma yürüten bir yargı olsaydı eğer, sen de toptancılık yapmazdın.” şeklinde karşılık veren bir yazı yazdı.

Tartışma sosyal medyada büyük yankı buldu. Tartışma Nedim Şener’in yanıt vermesi ile devam etti. Şener bu kez Ahmet Şık’a “Aklını kinin ve nefretinin esiri edip pkk yerine ‘devlete terörist', Fetö'ye ‘cemaat', 15 Temmuz'a ‘kontrollü darbe' demeseydin seninle konuşacak bir şeylerimiz olurdu.” yanıtını verdi.

Şık ise tartışmayı bir mesaj ile ileri götürüp “Güce secde eden savcı/hakim dili kullananlar,kendileri gibi konuşan gazeteci kılığındaki tetikçilerle sohbet etsin.Devlet seri cinayetler işleyen bir katil, Cemaat içinde FETÖ denilen çetenin de olduğu sosyolojik bir olgu,darbe de karanlıkta bırakılıyor olduğu kadar gerçek.Nokta.” mesajını paylaştı.