Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Nehir kenarında bankta otururken kabusu yaşadı

Adana'da, Seyhan Nehri kıyısında bankta oturan Alperen Berber (21), suyun içindeki balonlara tek saçma tüfekle ateş eden kimliği belirsiz kişi tarafından burnundan vuruldu.

android-time 18:45 7 Ekim 2018
Haberler Gündem
Adana'da, Seyhan Nehri kıyısında bankta oturan Alperen Berber (21), suyun içindeki balonlara tek saçma tüfekle ateş eden kimliği belirsiz kişi tarafından burnundan vuruldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki tarihi Taş Köprü yakınlarında meydana geldi. Arkadaşıyla gezmeye çıkan Alperen Berber, dinlenmek için Seyhan Nehri kıyısındaki banka oturdu. Bu sırada nehir üzerindeki balonlara tek saçma atılabilen tüfekle ateş eden kimliği belirsiz kişi, Berber’i burnundan vurdu. Kanlar içinde kalan Berber’i gören arkadaşı, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Berber’i, ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Polis, tüfeği kullanan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

DHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 18:5707.10.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar