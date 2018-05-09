Nerede oy kullanacağım? 2018 YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir zaman kala vatandaşlar "Nerede oy kullanacağım?" sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. Seçmenler Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden ya da e-devlet kapısından oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor. Öte yandan YSK mobil uygulaması ile de seçmen kaydı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

24 Haziran’da Türkiye hem cumhurbaşkanını hem de milletvekillerini seçecek. Seçimlerin ardındanTürkiye yeni bir yönetim sistemi olan başkanlık sistemine geçiş yapacak. Seçmenler “Nerede oy kullanacağım?” sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. E-Devlet Kapısı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi internet sitesinden nerede oy kullanacağınızı, seçmen kaydınızın olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte e-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı…

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE SON GÜN 12 MAYIS

Kritik seçim öncesi seçmenler de nerede oy kullanacağını merak edip seçmen sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar 2-12 Mayıs arasında gerekli değişik işlemleri için başvurabilecek.