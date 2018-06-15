Nerede oy kullanacağım? 2018 YSK seçmen sorgulama, tıkla öğren!

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.
E- DEVLET SEÇİM YERİ SORGULAMA EKRANI
E-Devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra yukarıdaki link sizi ilgili sayfaya yönlendirecek.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanılacak sandıklar bellirlendi. Yurt içinde ikamet ediyorsanız; Seçmen Sorgulama uygulamasının “Nerede Oy Kullanacağım” sayfasından oy vereceğiniz sandık bilgilerine ulaşabilir, Seçmen Bilgi Kağıdınızın dökümünü alabilirsiniz.
Oy kullanma saatleri: Tüm yurtta 08.00 – 17.00
Yurt dışında ikamet ediyorsanız, Seçmen Sorgulama uygulamasının “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.
7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte,
7-24 Haziran tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz.
Oy kullanma saatleri:
Dış Temsilciliklerde: 09.00 – 21.00
Gümrük Kapılarında: 24 Saat
(24 Haziran Pazar günü saat 17.00’a kadar)