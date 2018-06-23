Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgula! Sandık sorgulama

Nerede oy kullanacağım? sorusu merakla araştırılıyor. 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesi seçmen sorgulama nasıl yapılır? 24 Haziran Pazar günü milyonlarca yurttaşımız oy kullanmak için sandık başına gidecek. İşte YSK seçmen sorgulama sayfası ve nerede oy kullanacağınızı öğrenebileceğiniz haberimiz...

Nerede oy kullanacağım? Milyonlarca vatandaş Pazar günkü seçimde nerede oy kullanacağını merak ediyor. Seçime 1 gün kaldı. Peki seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN (E-DEVLET)



SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kağıdı ellerine ulaşmayan vatandaşlar, nerede oy kullanacaklarını YSK’nın internet sitesinde öğrenebiliyor. Vatandaşlar, seçmen sorgulama uygulamasının ‘Nerede Oy Kullanacağım’ sayfasına girerek oy vereceği sandık bilgilerine ulaşabiliyor. Yurt dışında ikamet edenler ise seçmen sorgulama uygulamasının ‘Yurtdışı Seçmen Sorgulama’ sayfasından oy kullanacakları tarih aralığı ile oy vereceği yer ve adres bilgilerini sorgulayabiliyor.

Yurtiçi seçmen sorgulama yapmak için YSK’nın internet sitesine girip https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/, ‘Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl’, ‘T.C. Kimlik Numarası’, ‘Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No’ gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaparak nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için “https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/” ve “https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp” adreslerinden seçmen sorgulama yapmak mümkün.

OY KULLANIMI HANGİ SAATLER ARASINDA?

Cumhurbaşkanı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak. Oy kullanma saatleri ise şu şekilde:

Tüm yurtta: 08.00-17.00

OY KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidecek. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanacak.

2- Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanılabilecek.

3- Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nin internet sitesinden de görebilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.

4- Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek.

5- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

6- Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Oy pusulasına basılacak mühür, tercih edilen alanın dışına taşırılmayacak. Birleşik oy pusulasında tercih edilen alana “EVET” veya “TERCİH” mührü basılacak ve mührün kuruması beklenecek. Mühürlenen yer dışta kalacak şekilde oy pusulası katlanıp zarfa konulacak. Seçmenler, zarfı sandığa attıktan sonra, sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imzasını atacak.

7- Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen, oradan çıkarılacak.

8- Seçmen, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak.

9- Birleşik oy pusulasında tercih edilen cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle ”TERCİH” veya ”EVET” mührü basılması gerekecek.

10- Oy pusulasına, ”TERCİH” veya ”EVET” mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

11- Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilmeyecek.

12- Sandık, bu iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açılacak.

13- Önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

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