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Nevruz öncesi terör operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Birçok ilçede yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

android-time 03:51 16 Mart 2018
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Nevruz öncesi terör operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Nevruz öncesi İstanbul genelinde bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Birçok ilçede yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

21 Mart Nevruz Bayram’ı öncesi eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Saat 01:00 sıralarında eş zamanlı olarak İstanbul’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AÇILMAYAN KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Beyoğlu, Sancaktepe, Üsküdar, Kartal, Pendik, Sultanbeyli’nin de aralarında bulunduğu ilçelerde daha önceden belirlenen isimlere yönelik yapılan operasyonda, polis memurlarının seslenmesine rağmen açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı. DHA

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