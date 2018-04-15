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Nevşehir’de feci kaza! 5 ölü, 4 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

android-time 01:16 15 Nisan 2018
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Nevşehir’de feci kaza! 5 ölü, 4 yaralı
Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde 50 BC 862 plakalı kamyonet ile 66 AAB 110 plakalı araç çarpıştı. Kamyonete arkadan çarpan 66 AAB 110 plakalı araç çarpışmanın etkisiyle uçuruma yuvarlanırken araç içerisinde bulunan 2'si kadın 3'ü erkek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken kamyonet içerisinde bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken araç içerisinde sıkışan cenazeler itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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