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‘Nice oyunları bozduk…’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasında "18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık." diyen Bahçeli, " Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. " diye konuştu.

android-time 10:36 27 Mart 2018
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasında "18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık." diyen Bahçeli, " Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. " diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli’nin konuşmalarından satır  başları:

Büyük kurultayımızı eşsiz bir atmosfer içinde gerçekleştirdik. 103 yıl önce Çanakkale kıyılarına bedenleri ile duvar ören kahramanların fedakarlıkları milliyetçi ülkücü harekette vücut bulmuştur.

Afrin’in denetim ve kontrol altına alınması, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılması heyecan yaratan bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.

18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP’yiz.

Son güncelleme: android-time 10:4027.03.2018
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