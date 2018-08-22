Niğde’de otomobil kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

NİĞDE'de kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niğde-Pozantı karayolu Tepeköy mevkiinde meydana geldi. Mahmut Gönüllü yönetimindeki 42 L 8869 plakalı kamyon, Coşkun Han yönetimindeki 42 FBC 73 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Faik Han, Hatun Boz öldü, sürücü Coşkun Han, Arzu Han ve Arzu Çağla Han ise yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Coşkun Han da, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.