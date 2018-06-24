YSK Başkanı, ‘Niğde’ yangınla ilgili açıklama yaptı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven Niğde Adliyesi'nde çıkan yangın ile yaptığı yazılı açıklamada, “Çıkan yangında personelimizde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kaybımız bulunmamaktadır” dedi.

Güven açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Niğde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın seçim malzemelerini teslim aldığı Niğde Adliye Sarayı’nın arka bahçesinde yangın çıkmıştır. Çıkan yangında personelimizde ve seçim malzemelerinde herhangi bir kaybımız bulunmamaktadır. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından duman tahliyesi yapılmakta olup Niğde 1. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda sürdürülen seçim işlemleri meydana gelen yangın sebebiyle Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna geçilerek sürdürülmektedir.”

Niğde Adliyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Adliyenin oy pusulalarının teslim işlemlerinin yapıldığı yerin alt katındaki bodrum katta bulunan nezarethanede henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Saat 19.00 sıralarında kent merkezindeki Niğde Adliyesi’nin bodrum katında duman yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, arşiv dosyalarının bulunduğu belirtilen bodrumdaki yangına müdahale etti. Bu sırada oyların kullandığı okullarda sayımı bitirip, oy zarflarının bulunduğu torbalarla gelen sandık başkanları yoğun duman nedeniyle adliye binasını terk etti. İl Seçim Kurulu’nun kararıyla, Niğde Adliyesi ek binasında oy pusulalarının bulunduğu çuvallar, polisin geniş güvenlik önlemi altında görevliler tarafından kabul edilmeye başlandı. Yangın çıkmadan teslim edilen torbalar da polis eşliğinde ek binaya taşındı.Yangın, itfaiye ekiplenin yoğun müdahalesiyle, 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ İNCELEME YAPTI

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek de adliye binasına gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şimşek, yazılı açıklama yapacağını belirterek olay yerinden ayrıldı.Bu arada bazı vatandaşlar ve farklı partilerden görevliler, yangının kasıtlı çıkarıldığını iddia ederek tepki gösterdi.