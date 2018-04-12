Nişanlı cinayetinde tartışma yaratan karar: Tahliye mi daha ağır bir ceza mı?

İstanbul Esenyurt’ta elektrik süpürgenin sopasıyla kendisine vurmak isteyen nişanlısı Ali Ayberk Kahveci’yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ayşenur Y.’ye mahkeme iyi hal ve tahrik indirimi uygulayarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme üyesi hakim “Kadın, erkek arasında güç farkı var. Tahliye edilmeydi” derken maktulun avukatı ise ''Toplumda öyle bir kanı oluşturulmuştur ki ölen erkekse de suçlu. Öldüren erkekse de suçludur. Bu kanının değişmesi lazımdır cinsiyet üzerinden değil suç üzerinden ceza verilmesi gerekmektedir.'' diye karara tepki gösterdi.

İstanbul Esenyurt'ta 3 Temmuz 2017’te meydana gelen olayda, 4 gün sonra düğünleri olacak nişanlı çift arasında çıkan tartışma sonucu Ayşenur Y. nişanlısı Ali Ayberk Kahveci’yi bıçaklayarak, ölümüne sebep oldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre; olay günü Ali Ayberk Kahveci evlilik hazırlıkları ile ilgili eksikleri tamamlamak amacıyla evin anahtarını almak için Ayşenur Y.‘nin Esenyurt’daki evine gitti.

Ayşenur Y. ve nişanlısı Ali Ayberk arasında gün içinde telefonla tartışmalar yaşandı. Anahtarı almak için Kahveci'nin eve gitmesi üzerine çift arasında tartışma büyüdü. Ali Ayberk, küfür edip nişanlısı Ayşenur’a süpürgenin sopasıyla vurdu. Mutfağa kaçan Ayşenur Y. , peşinden giden nişanlısına tezgahın üzerindeki bıçakla bir kez vurduğu öne sürülerek daha sonrasında ise yaralanan nişanlısı için dışarıda bekleyen arkadaşlarından yardım istediği ve birlikte hastaneye kaldırdıkları belirtildi.

12 YILDAN 24 YILA HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

İddianamede ayrıca akrabası Fatih A.’yı hastaneden arayarak olay yerini ve bıçağı temizlemesini istediği vurgulanarak Ayşenur Y. için ”Haksız tahrik altında kasten öldürmek” ve ”Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 12 yıl 6 aydan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık Fatih A. için ise ”Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 6 yıla kadar hapis istendi.

”ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM YOKTU”

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ayşenur Y. ve Ali Ayberk Kahveci’nin ailesinin avukatı Önder Göl katıldı. Tutuklu sanık Ayşenur Y. son savunmasında,” Öldürmek gibi bir kastım yoktu.” dedi.

İYİ HAL VE HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI CEZA 8 YILA DÜŞTÜ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ayşenur Y. için kasten adam öldürme suçundan dava açılmış olsa da suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, suçta kullanılan aracın niteliği nazara alınarak takdiren ve teşdiden 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak haksız tahrik altında işlendiği ve duruşmalardaki iyi hal göz önünde bulundurularak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına oy birliği ile karar verildi.

ÜYE HAKİMDEN ‘KADIN ERKEK GÜÇ FARKI’ ÖRNEĞİ MUHALEFET ŞERHİ: TAHLİYE EDİLMELİYDİ

Karara üye hakim muhalefet şerhi koyarak şunları vurguladı :” Sanık Ayşenur Y.’nin olay esnasında kendisinin savunma kastını aşarak maktül Ali Ayberk Kahveci’nin ölümüne sebebiyet verdiği, vücuda koltuk altından saplanan tek bir bıçak darbesinin bulunduğu, olay yerinden Kahveci’nin arkadaşları ve Ayşenur Y. ‘nin hastaneye götürmüş olduğu hususunun bir arada değerlendirilmesinin sanık Ayşenur Y. ‘nin yaralama ya da öldürme kastının olmadığını gösterdi. Kendisinden fiziksel güç olarak üstün olan Ali Ayberk Kahveci tarafından darp edilmesi sırasında, tezgah üzerinde bulunan bıçağı eline geçirip kendisini savunmak, nişanlısının fiziksel şiddetini engellemek ve kadın-erkek arasındaki güç farkını bu yolla dengelemek istemesinin olağan olduğu , sanığın hareketini ani bir tepki olarak gösterdiği, bu nedenle sanığın eyleminin meşru savunmada sınırın aşılmasıyla taksirle ölüme sebebiyet verme kapsamında değerlendirilerek cezalandırılması ve hükümle birlikte tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatinde olduğumdan sanık hakkında kurulan hükme bu yönlerden katılmıyorum.”

” ÖLEN ERKEKSE DE SUÇLU! ÖLDÜREN ERKEKSE DE SUÇLUDUR!”

Duruşma çıkışında SÖZCÜ’ye konuşan Ali Ayberk Kahveci’nin ailesinin avukatı Önder Göl kararı eleştirdi. Avukat Göl ” İstinaf mahkemesi ve Yargıtay da bu yargılamaya devam edecektir. Bu sebeple dosya esası hakkında yorum yapmak istemiyorum. Lakin öldürülen kişi erkek yerine kadın olsaydı bu kadar indirim yapılmayacaktı. Sırf sanığın kadın olması indirim miktarının fazla olmasına sebep olmuştur.Toplumda öyle bir kanı oluşturulmuştur ki ölen erkekse de suçlu! öldüren erkekse de suçludur! Bu kanının değişmesi lazımdır cinsiyet üzerinden değil suç üzerinden ceza verilmesi gerekmektedir.”