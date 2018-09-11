Nişanlısı tarafından rehin alınan genç kız şikayetçi olmadı

Pendik’te, askerden izne gelen nişanlısı tarafından rehin alınan Hümeyra K.’nın emniyetteki ifadesinde, şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te, askerden izne gelen nişanlısı Umut D. tarafından memur olarak çalıştığı Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde rehin alınan 19 yaşındaki Hümeyra K.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Umut D.'nin nişanlısı Hümeyra K. ifadesinde Umut D. ile kıskançlık ve ailevi sorunlar nedeniyle anlaşamadıklarını belirterek, “9 Eylül'de mesajlaştık, ailevi sıkıntılar yüzünden tartıştık. Ben de kendisine ayrılacağımı söyledim. Sonrasında da Umut'un telefonunu engelledim. 10 Eylül günü Umut benim çalışmakta olduğum liseye geldi, benimle konuşmak istediğini söyledi ve ‘tenha bir yere gidelim' dedi. Kendisini okulun tuvaletine konuşmak için götürdüm” dedi.

‘ELİNDE SİLAH OLDUĞUNU SÖYLEMEMİ İSTEDİ'

Umut D.'nin tuvaletin kapısını kapatarak cebinden bıçak çıkardığını anlatan Hümeyra K., “Beni darp etmeye başladı. Eliyle yüzüme vurdu. Kapıda bekleyenlerin gitmesi için bana kendisinin elinde silah olduğunu söylememi istedi. Ben de korktuğum için böyle söyledim. Umut bana ‘ya benimle birlikte olursun ya da seni gebertirim' dedi ve boğazımı sıktı. Bu esnada polisler Umut'u etkisiz hale getirdiler ve yakaladılar” dedi.

SEVİYORUM DEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Nişanlısını sevdiğini ve şikayetçi olmadığını söyleyen Hümeyra K. “Nişanlımın psikolojik sıkıntılarının olduğunu düşünüyorum. Umut benim nişanlımdır, kendisini seviyorum. Bu nedenle kendisinden davacı ve şikayetçi değilim” ifadelerini kullandı.