Nişantaşı’nda güzellik salonunda yangın paniği

İstanbul Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinin solaryum cihazında çıkan yangında alevlere müdahale etmek isteyen iki çalışan dumandan etkilendi.

Nişantaşı’nda, bir güzellik merkezinde solaryum cihazının regülatörünün tutuşması sonucu çıkan yangında iki çalışan dumandan etkilendi. Yangın sırasında içeride bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı.

İKİ ÇALIŞAN DUMANDAN ETKİLENDİ

Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir güzellik salonunda saat 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, solaryum cihazının regülatörü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyürken, güzellik merkezinde yoğun duman oluştu. Alevlere müdahale etmek isteyen iki çalışan dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışanlar, çalışma arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın sırasında içeride bulunan müşteriler de panikle dışarı kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen çalışanlar ise olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. DHA