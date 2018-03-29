Nuh Tufanı gibi

Baharı beklerken geri gelen kış yurdun birçok yerinde günlük hayatı felce uğrattı. Kayseri aşırı yağışların neden olduğu sele mücadele ederken, Van ve Mersin fırtınaya teslim oldu, Bolu'da ise kar yağdı...

Yahyalı’yı sel ve heyelan vurdu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde şiddetli yağmur, yaşamı felç etti. Yağış, ilçenin 3 mahallesinde sel ve heyelana yol açtı. Kapuzbaşı Şelalesi çevresindeki pansiyonda kalan 3 kişi, jandarma, AFAD ve Yahyalı Belediye İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yahyalı-Ulupınar yolu heyelandan kapandı.

Yahyalı ilçesinde bu sabah başlayan şiddetli yağmur yağışı, Kapuzbaşı Mahallesi’ndeki Kapuzbaşı Güney Şelalesi, Ulupınar ve Büyükçakır mahallelerinde etkili oldu. Metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi sonucu Zamantı Irmağı taştı, bölgede sel oluştu. Çok şiddetli yağış nedeniyle Kapuzbaşı şelaleleri çevresindeki turistik tesis ve pansiyonlarda 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları Yahyalı İlçe Jandarma timleri, Kayseri’den gelen AFAD ve Yahyalı Belediyesi İtfaiye ve Fen İşleri ekipleri kurtardı. Sel sonrası ilçeye 80 kilometre uzaklıktaki Ulupınar Mahallesi’nde heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ”İlçemiz ve çevredeki bazı ilçeler için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü aşırı yağış uyarısı vermişti. Buna göre önlem aldık. Ancak, Kapuzbaşı şelaleleri, Ulupınar ve Büyükçakır mahallerimizde aşırı yağışlar sele ve heyelana yol açtı. Bölgede mahsur kalan 3 vatandaşımız kurtarıldı. Orta Toroslar’dan gelen ve Zamantı Irmağı’na dökülen sulara, aşırı yağış nedeniyle yeni sular da eklenince sel oluştu. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Bölgenin coğrafi şartları ve dağlık arazi nedeniyle bazı yerlerde heyelanlar oluştu. Ulupınar yolumuzun ilçe ile bağlantısı heyelan nedeniyle şu anda yok” dedi.

MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sel ve heyelan nedeniyle bozulan yolları ve Kapuzbaşı Deresi’nin kıyılarını iş makineleriyle düzelttiklerini, Kapuzbaşı takım şelalelerinin hemen yanı başındaki Güney Şaleleleri’ndeki derede oluşan selden dolayı 2 bungalov türü evin hafif hasar gördüğünü söyledi. Öztürk “Bu mevsimde normalda bu evler kullanılmıyor. Ancak İsrailli bir grup turist gelecek diye 3 vatandaşımız 2 bungalov evde gece kalıp, hazırlık yapmışlar. Mezra olarak nitelendirdiğimiz bu yerleşim bölgesinde sabaha karşı da yağış artıp sele dönünce, karşı kıyıya geçemedikleri için mahsur kalmışlar. Sonra jandarma, AFAD ve belediyemize ait itfaiye ekiplerince kurtarıldılar” dedi.

‘CAN KAYBI VE YARALANMA YOK’

Meteoroji Bölge Müdürlüğü’nün dün Yahyalı’nın yanı sıra Develi ve Tomarza için de sağnak yağış uyarısında bulunduğunu ifade eden Başkan Öztürk, “Metrekareye 51-77 kilo yağış düşeceğini bildirmişti. Yapılan ölçümlerde metrekereye 60 kilogram yağış düştü. Sel suları, taştığı dereden geçen Zamantı Irmağı’na döküldü. Can kaybı ve yaralanma yok. Bozulan yolları ve heyelan olan yerleri iş makineleri ile düzelttik” dedi. Mahsur kaldıktan sonra kurtarılan 3 kişiden Dursun Baştürk, “İsrailli turistlere hazırlık yapmak için pansiyon olarak kullandığımız bungalov türü evde gece kaldık. Saat 03.00 sıralarında yağış şiddetlendi ve sel geldi. Saat 08.00 sıralarında jandarmayı aradık. Daha sonra jandarma, AFAD ve belediye itfaiye ekipleri bizi derenin karşısına geçirdi” diye konuştu.

Anamur’da fırtına, çilek ve muz seralarını vurdu

Mersin’in Anamur ilçesinde geceden bu yana etkili olan fırtına, çilek ve muz seralarında hasara neden oldu.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına, ovadaki çilek arazilerinin üzerini kaplayan naylonları uçurdu. Muz seraları da fırtına da hasar gördü. Fırtına, Antalya-Mersin karayolu üzerindeki muz ağacı heykelini de devrildi. Yıkılan demir heykelin, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamir ederek yeniden yerine dikeceği öğrenildi.

Van’da şiddetli rüzgardan okulun çatısı uçtu

Van ve çevresinde etkili olan şiddetli rüzgar, Gürpınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu’nun çatısının uçmasına neden oldu. Çatının, öğrencilerin derste olduğu sırada uçması, olumsuzluk yaşanmasını önlerken, okula gelen itfaiye ekipleri önlem aldı.

Gürpınar’da, dün gece başlayan rüzgar, sabah saatlerinde etkisini artırarak, sürdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezindeki 8 derslikli, 153 öğrencisi bulunan Atatürk İlkokulu’nun çatısı uçtu. Çatı, okul bahçesine büyük gürültüyle düşerken, ihbarla olay yerine Gürpınar ve Gevaş belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatının okul bahçesine düştüğü sırada öğrencilerin derste olması ve bahçede kimsenin bulunmaması faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin çatıda önlem aldığı sırada, okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler, bir süre bahçeye çıkarılmadı.

Gerede’de kar yağışı

Bolu’nun Gerede ilçe merkezi ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinde Gerede ilçesinde başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışı ilçe merkezinde etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar, özellikle ilçenin yüksek bölgesi olan Esentepe mevkiinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu’nun ve TEM yolunun Gerede geçişlerinde de ulaşım yavaşladı. Ancak ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı. Bolu kent merkezi ve Bolu Dağı’nda ise sağanak etkili oldu.

DHA- İHA